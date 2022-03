Miedo a vacunas… ¿No? ¿Sí?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

He manifestado en este espacio que me aplicaré la vacuna. Sin precipitaciones, esperando mi turno. También, como gente aún pensante, sé que el conocimiento va cambiando los detalles. El debate que estaba se establece entre lo expresado por la Dra. Galina Petrovna Zaitseva y el Dr. Moreno.

Moreno minimiza la respuesta alérgica. Si se es alérgico, puede aplicarse la vacuna Pfizer. No puede aplicarse ante antecedente de shock anafiláctico. La disminución de anticuerpos acepta que no va a estar con la disminución de la respuesta inmune. Zaitseva la acepta y no niega. La decisión de qué conducta tomar, es personal. Zaitseva ¡Medio millón de vacunas diarias para vacunar, es imposible fabricarlas para todo el planeta! ¿Qué vacuna se puede utilizar en personas mayores de 60 años? La Sputnik y la Cansino. ¡Reconoce que cada vacuna tiene su valor!

El Dr. Moreno aconseja sí aplicar las vacunas en personas mayores. Lo que variará es que su respuesta inmunológica será menor. Si eres alérgico, especifica aplicarse la vacuna de la marca antes citada por él. En contraste, se filtra la información que enfermera y médico vacunados con esa vacuna en el mes de enero en el Issste en Morelos, fallecieron (1).

La disminución de anticuerpos. Acepta que no va a estar con la disminución de la respuesta inmune. Se presentan en piel erupciones morbiliformes que se asemejan a las lesiones del sarampión, dedos de Covid que son edematosos, rojos o púrpuras, según el daño vascular (2). Edema lingual, úlceras orales e hipersensibilidad retardada postvacunal.

Recordándoles lo escrito en esta columna durante once meses: ¡Los anticuerpos no tienen qué permanecer elevados permanentemente! Lo importante es que quede memoria inmunológica. Teóricamente, una infección previa -aunque luego se ha producido por una mutación para que la siguiente sea de menor daño- si ya se estableció, ocasiona que las enfermedades crónicas destructivas desembocan en la muerte.

La cruda realidad que existe: las enfermedades inmunológicas y la idealidad de la farmacopea comercial, también se agravan del 1 al 20% de sobrevivir a la infección y poseer la posibilidad de sufrir una enfermedad inmunológica que te lleve a la muerte a corto, mediano o largo plazo.

La respuesta inmediata que ha tenido la humanidad a través de todos los momentos históricos, es vivir el momento aunque te autodestruya.

