Montserrat Oliver confirma contagio de Covid-19

Agencia México / Diario de Chiapas

Montserrat Oliver manifestó que luego de superar su contagio de SARS-CoV-2 está alistando un viaje de placer junto a su esposa Yaya Kosikova para celebrar una fecha muy especial.

Alertando a las personas sobre la enfermedad, la conductora contó: “Me dio Covid, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal, y yo digo que a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte, porque siento eso es lo que siento que también mata a mucha gente”.

Asegurando que sus síntomas no fueron muy fuertes, Oliver ha dado vuelta a esa página y ahora prepara todos los detalles para celebrar a su esposa Yaya Kosikova. “Su cumpleaños ya va a hacer el 5 de septiembre, de hecho, le tengo ahí planeado un viajecito que estaré posteando por ahí de sorpresa, pero ya llevamos 6 años, ya no sé cuántos de que nos casamos, creo que 2”.

Finalmente, durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, la también actriz confesó que su relación con la fotógrafa originaria de Eslovenia se encuentra mejor que nunca.

“Así como en la pandemia muchas parejas se separaron, a mí me fue muy bien, Yaya y yo nos llevamos muy bien, nos entendemos perfecto, la pasamos muy a gusto. Yo también me peleo, yo también me agarro a veces me cae gorda, no la quiero ver, es normal, ¡Ay por favor!, que en realidad tenemos paz y estamos bien donde estamos y no hay conflictos ni celos ni cosas así”, concluyó