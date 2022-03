Motivantes para el coronavirus

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Los virus no se desplazan ni mueren: para infectar, necesitan ser transportados, necesitan de un irresponsable que sea iluso e incrédulo.

Si has tenido una persona cercana que fallezca de coronavirus, no te cuidas y descuidas a los demás, podrás tener mucho dinero, pero para el coronavirus no bastará.

Con tantos enfermos a nivel mundial, escasean todos los medicamentos.

¿No has comprendido? Estás en una epidemia: si empiezas con fiebre y diarrea ¡no pienses en tifoidea, inicia tratamiento! Aunque sean del país, las farmacéuticas cobran las vacunas.

¿Por qué exigen vacuna ahora? ¡Antes se negaban a aplicarse la de la influenza!

Cuando hay demasiado virus no basta con la vacuna, como tampoco solo lavarse las manos y guardar la sana distancia.

¡La cosa está grave! Hasta la Reina Isabel, que tiene arriba de 90 años, usa cubrebocas. Ha visto surgir y morir presidentes, celebridades, papas, muros, regímenes. Se cuida. ¡La cosa va en serio!

¿Qué prefieres: salud o fortuna? ¿Morir con bienes? ¡Pues hazlo!

¡Más vale exagerar, que morir!

Todos los medicamentos pueden dañar el hígado. Los de patente y naturales, cuando se rebasan las dosis, pueden hacerlo. ¿Prefieres que se dañe o morir?

¿Que los pobres son irresponsables? ¡Salen a la calle a trabajar!

Irresponsable es quien contamina a familiares -mayores o menores- y estuvieron con gravedad. O estás pensando llegar a fiestas, de esas que están promoviendo a través de la web.

Si deseas morir ¡hazlo, pero no jodas a los demás!

‘¡El que por su gusto muere, que lo entierren parado!’. ¡No te darán ese gusto! ¡Serás incinerado! ¡Si es que hay espacio para hacerlo! ¡Hasta los incineradores y funerarias están saturados!

‘¡Ya me fastidié de escuchar los mismos temas! Hablemos de otras cosas’. No te fastidies de escucharlo, porque el haberlo dicho de tantas y variadas maneras, indica que la gente no aprende ¡aun explicándole las cosas 60 veces!

¡Hay gente que no aprende y muere o mata por su irresponsabilidad!

Un amigo me dijo: “El que se va a morir, se va a morir y el que no, pues no”. Tienes razón: ¡eso es la ley de la evolución! La inmunogenética o la capacitación inmunológica, nos enseña que ¡hay evolución, no creación!

Si no, ¡no habría creyentes muertos!

‘¡Es culpa del gobierno y no de la gente!’. ¿Acaso, si te dan de comer excremento u orín, lo ingieres?