Muere médico sin atención oportuna

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La muerte anunciada -diría García Márquez- del doctor Marco Antonio Estrada Cruz, médico de 60 años suscitada a las cero horas del sábado 21 de agosto.

Humanista originario de San Fernando, egresado de la Facultad de Medicina de la UNACH.

Sus pacientes lo contagiaron, no cobraba caro. Era humanista, carecía de recursos para pagar un hospital particular. No era derechohabiente del ISSSTE o IMSS. El centro Covid Polyforum está abarrotado a pesar del virtual semáforo verde, del miércoles 11 al viernes 13 no tenía hospital. ¡Lo siento en demasía! ¿Qué nos espera a los médicos?

¡Nada! En el mismo tenor entrevisté a la doctora Rosalba Martínez Tapia: “Es una gran pérdida el fallecimiento del Dr. Marcos Estrada. El problema fue la atención tardía por falta de camas y no existir ninguna consideración para nosotros los médicos”.

Es conveniente que nuestra asociación hiciera convenios con IMSS, ISSSTE, ISSTECH, para que cuando se trate de un personal de salud, se le apoye.

Si no nos apoyamos entre nosotros ¡nadie lo hará!

Me consta que el centro Covid le dijo textualmente ¡que no había privilegios para nadie! Así que se anotara en lista de espera y cuando hubiera una cama disponible, de acuerdo a lista de espera, sería atendido.

¡No hay respeto ni ninguna consideración para nosotros! Es imperativo entonces hacer convenios y buscar opciones para no peregrinar, como con el Dr. Estrada.

La Federación de Asociaciones y Colegios del Estado de Chiapas (FEACOMECH) a través de su presidente, Dr. Ricardo Tovilla Victoria, desde el 9 de agosto solicitó cita con el gobernador para cambio de semáforo, insumos y el doble de instalaciones.

Y dice así: “La empatía con el personal médico, no existe”.

El Covid-19 en nuestra entidad se encuentra por arriba de lo esperado y nuestras autoridades de Salud y de Gobierno, nos mantienen en semáforo verde (único estado de la República Mexicana). Es sorprendente, dista mucho de la realidad: hospitales públicos y módulos Covid saturados, diversos municipios en la misma situación, centros de distribución de Oxigeno Medicinal con grandes filas, compañeros nuestros, familiares, vecinos y población en general, padeciendo la enfermedad.

Centros comerciales y vía pública con mucha gente, sin los cuidados necesarios para contener los contagios.

Ante tal circunstancia, se decide realizar oficio al Gobernador del Estado Lic. Rutilio Escandón Cadenas, por parte de la FEACOMECH, el viernes 6 de agosto para sugerir cambio de semaforización en nuestra entidad.