Muere Milva, a los 81 años

La cantante Milva, una de las grandes intérpretes de la canción italiana, ha muerto a los 81 años de edad en Milán tras una larga enfermedad y después de más de 50 años de una carrera enormemente versátil que la convirtió en una artista reconocida en todo el mundo.

“Su voz ha despertado una profunda emoción durante generaciones enteras. Una gran italiana, una artista que, partiendo de su amada tierra, ha subido a los escenarios internacionales, globalizando su éxito y llevando a lo más alto el nombre de su país. Adiós a la pantera de Goro”, la homenajeó el ministro de Cultura de Italia, Dario Franceschini, nada más conocerse este sábado su fallecimiento.

Apodada así por su ciudad natal en el noreste del país —pero también como Milva, la rossa por el color rojizo de su larga cabellera y el título de una de sus canciones más famosas, escrita por Enzo Jannacci. La artista murió en Milán, donde vivía con su secretaria y su hija, según los medios del país, conmocionado por la pérdida de una de las integrantes del cuarteto de oro de las voces femeninas italiana de los sesenta y setenta, junto a la mítica Mina, Iva Zanicchi y Orietta Berti.

Milva llevaba retirada de los escenarios y la vida pública desde 2010, cuando publicó un mensaje en Facebook que recuerda hoy La Repubblica: “Tras 52 de actividad ininterrumpida, miles de conciertos y espectáculos teatrales en los escenarios de medio mundo, tras un centenar de discos grabados en al menos siete idiomas distintos [incluido el castellano], he decidido poner punto y final a mi carrera […] que considero grande y única, no solo como cantante sino también como actriz y ejecutora musical y teatral. […] He decidido abandonar definitivamente los escenarios y dar un paso atrás”.