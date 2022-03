Nada nuevo bajo el sol

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Evita llegar al hartazgo. Exprésalo óptimamente sin llegar a la ofensa.

-Su padre falleció a consecuencia del Covid. No se percató hasta sufrir insuficiencia respiratoria.

-A su madre la atendió en casa. Así sobrevivió un mes.

Ambos, son testimonios de médicos que atendieron a sus padres.

El hijo comparte: “A la muerte de mi padre, me deprimí. El estado de ánimo cuenta para que te agraves o no”.

Refuérzalo con hacer y laborar en los que desees, confiriendo armonía, estimula tu sistema inmunológico.

Existe la esperanza través de la oración, sin importar seas cristiano, hindú, budista o islamista: armoniza tu ser. Recuerda: la oración es un principio activo. No basta con orar, sino también convivir, confraternizar, compartir con la persona por la que se ora.

El salario y estatus, son secundarios. Necesario el ejercicio, para mantenerse funcional.

Evitar comer en exceso, comer en la calle conlleva contaminación, deficiencia de higiene, exceso de calorías, preparadas con aceite requemado, que enferma.

¡Se ve fácil estar sano, hacerlo, no lo es!

Dualidad

Educandos, Montessori expresó: “Hay que agitar la vida, dejarla libre para que se desarrolle”.

Es imposible evitar los yerros, enseñar en las materias básicas en la primaria, lo que no se debe hacer para no dañar el cuerpo, lo que debes aprender para no cometer los mismos errores.

La educación cumplió su cometido: ¡Es amaestrante! ¡Es cierto! ¡Todos somos pobres!

No se sabe qué hacer para ser mejor en México o Chiapas. Se preocupan por la pandemia, pero no por los muertos de hambre, diario, en México y el mundo. No esperar a extinguir la pobreza: hay que evitar procrear hijos que carecerán de tiempo y cuidado de sus padres, familia y sociedad. ¡Hacerlo no es negocio! Lo es que se reproduzcan, para que consuman y se abarate la mano de obra. En la permanente mutación de la cotidianeidad, confiramos a la educación libertad, deseo de aprendizaje, evitar limitarse a enseñar y aprender lo mínimo: las acciones, transforman.