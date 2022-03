Natalia Lafourcade y la fuerza de la comunidad

EXCÉLSIOR

Veracruz nos ha regalado la mejor versión de Natalia Lafourcade. Allá, en Coatepec, su vida ha cobrado mucho más sentido, ni se diga su trabajo. Los más bellos álbumes fueron concebidos al enraizarse a su lugar de origen y el segundo volumen de Un canto por México forma parte de este andar.

Ya me fui. No tengo nada en Ciudad de México, ni casa; tengo amigos y cuando llego a ir me quedo en sus casas”, cuenta a Excélsior, vía Zoom. Y sus proyectos se han extendido al desarrollo de su comunidad: apoya la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, al conjunto Los Cojolites, quienes vieron sus viviendas afectadas por el sismo hace casi cuatro años; y a las mujeres de la comunidad de Jáltipan, Morelos.