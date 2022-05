‘Neblina Morada’, de José Falconi

Manuel Sauceverde

El sueño de Zhuang

Las parábolas son narraciones alegóricas que los filósofos budistas y taoístas han utilizado para transmitir su sabiduría. Sin duda, el Sueño de la mariposa del Maestro Zhuang (369 a. C.-290 a. C.) es una de las más famosas. A continuación, la versión de Watson (2013) tomada del libro The Complete Works of Zhuangzi, publicado por la Universidad de Columbia en los Estados Unidos:

Una vez el Maestro Zhuang soñó que era una mariposa, una mariposa que revoloteaba de aquí para allá, feliz consigo misma al hacer lo que quisiera. Ella no sabía que era el Maestro Zhuang. De repente se despertó y allí estaba el Maestro Zhuang, sólido e inconfundible. Pero él no sabía si era el Maestro Zhuang que había soñado que era una mariposa o una mariposa soñando que era el Maestro Zhuang. ¡Entre el Maestro Zhuang y una mariposa debe existir alguna distinción! Esto se llama la Transformación de las cosas.

El objetivo del texto anterior es ayudarnos a distinguir entre la ilusión y la realidad del ser. Para esto, el Maestro Zhuang utiliza tres personajes que son un mismo sujeto: Zhuang, la mariposa y el narrador. El Maestro Zhuang representa el estado de vigilia regido por nuestros sentidos en un universo físico; la mariposa, el estado de sueño regido por nuestra percepción onírica en un universo abstracto; por último, el narrador simboliza el estado de conciencia pura donde acontecen simultáneamente los diferentes estados. Tanto la mariposa como el Maestro Zhuang son ilusiones: el primero disfruta mientras que el segundo sufre; el narrador -sin apegos ni deseos de control sobre las cosas y acciones- es el ente real contemplando, pleno y despierto, el caos desde el equilibrio.

El sueño de Falconi

José Falconi -iniciado en las enseñanzas del Maestro Zhuang, así como de los Maestros Lao-Tse y Buda- nos presenta la novela ‘Neblina morada’ publicada por el Fondo Editorial Estado de México (FOEM). A través de diecisiete capítulos, narra las acciones y los extraños incidentes que viven los habitantes de Tierra Adentro, cuyo cielo está cubierto por una neblina espesa y morada. Esta neblina es un velo entre lo real y lo ilusorio: algunos protagonistas sospechan que es un arma neuroquímica o una droga psicoactiva de los vegalinitas, invasores provenientes de un planeta cercano a Vega de Lira, que provoca alucinaciones colectivas. En la búsqueda directa e indirecta de la verdad, los hombres y mujeres de esta aventura sufren; sin embargo, también se divierten, gozan, beben pulque o mezcal, discuten con fantasmas, organizan orgías y se juegan cabeza, piernas y brazos en diversos albures surrealistas y juegos poéticos infrarrealistas.

Gracias a los elementos tolkienianos, esotéricos y psicodélicos -en especial de estos últimos- esta obra narrativa podría catalogarse como una distopía-simbólica-pre apocalíptica mexicana. Es divertida, joven e irreverente, pero desconcertante como el sueño del Maestro Zhuang: termina donde empieza y viceversa. Desde el pentáculo de nuestro propio caos onírico, observamos este desorden que se ordena para desordenarse cíclicamente. Al terminar de leer, en el instante entre el sueño y la vigilia, una voz dentro y fuera de nosotros, nos pregunta: ¿Quieres que te lo cuente otra vez? ¡Pies de trapo y ojos de pescado!