Niurka le responde a Frida Sofía

“Yo soy la reina de esas cosas, entonces su opinión para mi es como un ped* mío”

Niurka Marcos no dudó en responder a los señalamientos que hizo Frida Sofía en su contra, luego de que la actriz saliera en defensa de la familia Guzmán Pinal y desestimara la versión de la joven con respecto a que su abuelo Enrique Guzmán había abusado de ella cuando tenía 5 años de edad.

Después de que Frida asegurara que Niurka buscaba fama a través del escándalo que atraviesan los Guzmán, la cubana replicó: “viene de una dinastía extraordinaria, maravillosa, que se posesionó el medio del espectáculo y no dejó nada para nadie, la familia, y entonces ¿ella que ha hecho por esa dinastía?… ¿qué ha aportado a esa dinastía?”.

De la misma forma, Marcos aprovechó su encuentro con la prensa para revelar el motivo de su rechazo a las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán contra su abuelo.

“Aquí nadie está diciendo si tiene razón o no, yo no me puedo meter en algo, ni nadie, porque toda esa gente que están a favor que dicen ‘Yo sí le creo’, ¿cómo?, a ver ¿qué eres adivino? o ¿qué ped*?, ¿cómo le crees?, ¿eres abogado’, ¿eres psicóloga?… yo no le creo nada, de nada, a tanta histeria, a tanta rabia, a tanta soberbia y tanta desesperación por destruir, eso es lo único que yo veo #DesesperaciónPorDestruir, eso es lo que yo veo”.

Ante la insistencia de los reporteros sobre lo que Frida dijo de ella, la ex de Juan Osorio únicamente agregó: “Lo que ella diga de mí, a mí no me lastima porque yo soy la reina de esas cosas, entonces su opinión para mi es como un ped* mío”.

Por último, ante los señalamientos de Frida sobre que no le dan miedo las supuestas brujerías de Niurka, la vedette replicó: “dile que si yo la meto en mi caldero la escupe, yo a ella la echo en mi caldero y mi caldero dice ‘no, esa &%$# ya está jod*%&, la escupe’”.