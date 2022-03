¿Olvidar lo desconocido?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El olvido deteriora la salud colectiva. ¡Es imposible olvidar lo que nunca has conocido! Se olvida lo que en la memoria se diluye; se conserva únicamente el 2% en la interacción de las terminaciones nerviosas situadas en las neuronas, denominadas dentritas.

No se debe tratar al pueblo como enemigo, cultivando la ignorancia y desinformación, cuando no existe un sistema económico filosófico que le otorgue la libertad, a la vez la conciencia de que la única forma de ser, es amar y luchar por existir a través del trabajo y el estudio, sin dañar al ser humano y la naturaleza.

Cuando a través del temor, miedo y violencia se es manipulado, se carece de libertad. En apariencia, en el mundo se ora por ambos bandos y por la misma iglesia, por el triunfo de los ejércitos que van a la guerra y se destruirán, cuando no existe esa necesidad.

En este plano existencial, se comprueba por qué persiste la pandemia y no se explica por qué la cantidad de casos no se han disparado. Se educa para ser ignorante, se comunica para desinformar. Asiste a la escuela y se angustia por que hay que estudiar. No debes expresar la verdad aduciendo ¡Se pierden amistades!

Ofendemos al propagar el terror, al practicar la guerra. La violencia se destapa, no soliviantes con tu indiferencia, no permitas la razia predatoria. Cuando un pueblo o individuo realiza acciones que sabe dañarán a otros seres humanos o a la biosfera, ¿es planeado o imprudencial?

Si el humano puede evitar infectarse para no propagar una enfermedad y no lo hace, es un aniquilador de la especie.

Los valores éticos se ven reducidos a cultivar la mansedumbre de los bien intencionados. La inacción ocupa la vida de quienes pueden subsistir sin la necesidad del trabajo material.

En los deportes se canalizan los sueños frustrados, cultivando las enfermedades metabólicas y osteomusculares.

La elección es individual: por gusto o habilidad, sin haber incluso practicado lo que te agrada (1).

Referencia