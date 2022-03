Origen del pan, hace 14,400 años

Directo al paladar / Mary Soco

A pesar de ser uno de los alimentos más consumidos en el mundo moderno, los orígenes del pan son todavía desconocidos; durante mucho tiempo se ha asociado al surgimiento de la agricultura y a la domesticación de los cereales durante el Neolítico en la región sur oeste de Asia.

Sin embargo, investigadores de la Universidad de Copenhague, de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, han encontrado evidencia en Jordania de que la preparación de productos similares al pan se elaboraban 4000 años antes del Neolítico y su desarrollo de la agricultura, es decir, hace 14,400 años.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha revelado la evidencia empírica más temprana para la producción de pan. La arqueobotánica de la Universidad de Copenhague, Amaia Arranz Otaegui señalo que la presencia de cientos de restos de comida carbonizada en las chimeneas de Shubayqa 1 es un hallazgo excepcional que ha dado la oportunidad de caracterizar las prácticas alimentarias de 14,000 años de antigüedad.

En total analizaron 24 restos, mismos que mostraron que los ancestros silvestres de los cereales domesticados como son la cebada, el trigo y la avena se molieron, tamizaron y amasaron antes de cocinarlos. Los restos encontrados fueron muy similares a los panes sin levadura identificados en varios sitios neolíticos y romanos en Europa y Turquía.

Esto implica que los productos parecidos al pan se produjeron mucho antes del desarrollo de la agricultura.