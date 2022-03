Revista Fama

Paola Rojas es conocida por su profesionalidad como periodista y conductora, por lo que no es raro que siempre se hable de su impecable trabajo, pero también acapara titulares con su estilo, pues en cada una de sus apariciones en público luce extravagantes looks que porta con elegancia, tal y como lo hizo en Al Aire con Paola Rojas, uno de los principales noticieros matutinos de Televisa, en donde se llenó de halagos al lucir un vestido negro con transparencias.

En el programa, Paola Rojas apareció con el cabello recogido, botas arriba de la rodilla, vestido con transparente con detalles de encaje negro y no tardaron en aparecer en redes sociales comentarios en los que no pararon de aplaudir su look.