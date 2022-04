Paty Manterola desmiente tener Covid-19

Agencia México

Diario de Chiapas

Patricia Manterola empleó sus redes sociales para desmentir categóricamente que estuviera contagiada de Covid-19, luego de que algunos medios de comunicación dieran a conocer esta información.

Junto a una imagen en la que porta un vestido rojo, la ex Garibaldi escribió: “Aclarando una noticia incorrecta, NO tengo COVID y me seguiré cuidando muchísimo como siempre. ¡Bendiciones y muchos besitos a todos!”.

Tras el estreno del musical ‘Sie7e: Reinventando tus pecados’, trascendió que algunos integrantes de su elenco, entre ellos Manterola, se habían contagiado de coronavirus, y que ese era el motivo real por el que las funciones de este espectáculo se habían cancelado.

Pese a la negativa de Paty sobre su contagio, en el programa Ventaneando se comentó que varios bailarines, además de la actriz Michelle Rodríguez, dieron positivo a Covid-19, situación por la que el productor y aún diputado Sergio Mayer anunció que será hasta dentro de dos semanas cuando inicien las funciones de show que se estrenó hace pocos días.