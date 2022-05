Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Contestando carta francesa acerca de la vacuna, proveniente del primer mundo, ¡cuna del mayor número de premios Nobel en literatura!

¿Por qué ignoras? ¡Todo lo que preguntas está en los medios y te lo dicen a diario!

¡Pregunte, por favor! Dígame la lista completa de ingredientes de la vacuna, actualmente en circulación en nuestro país. Contestaré acerca de México.

Existen diferentes tipos de vacunas, la mayoría a base de RNA mensajeros. Sus conservadores tienen riesgo de producir una trombosis o alergia. Con las vacunas para los diferentes padecimientos, un escaso número de vacunados desarrollarán la enfermedad. Padecí polio a consecuencia de la aplicación de la vacuna Salk. Aún si existiera la vacuna contra el SIDA o el Ébola, sería segura.

De primera intención, ¡no me las aplicaría! Si estuviera en riesgo de sufrir esas enfermedades, no dudaría si la desarrolló mi sistema inmunitario y ya no era apto para sobrevivir.

La lista completa de componentes de las vacunas circulando en el país, ha sido supuestamente publicada. Las vacunas son proteínas Spike, ARN mensajero, virus atenuados. Aclaro: por lo que he leído, en ninguna es de virus atenuados.

¡No existen los virus muertos! Son partículas orgánicas: considéralas derivadas de las células pre vivas. Para que se dupliquen -no se puede decir ‘se reproduzcan’- se necesita que haya una célula. Te preocupas por los componentes, entre ellos el excipiente o vehículo vacunal puede desencadenar reacciones alérgicas. ¡Nunca te preocuparás por lo que comes! Los edulcorante como el aspartame, que contiene metanol (no existe en el cuerpo humano enzima que lo degrade, así que para el cuerpo es veneno), ocasiona destrucción neuronal, hepática, ocular, pancreática. Agrega a tu lista que te lo enseñen en educación formativa. ¿Por qué lo sigues tomando? ¿Por qué no protestas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué!

¿Se evitara el toque de queda? Afortunadamente, el toque de queda nunca se ha aplicado en México. Somos autodestructivos y hacemos todo lo contrario de lo que nos dicen, como no tocar la pared con pintura fresca.

Si toda tu familia está vacunada, se pueden abrazar y sobre todo si viven en la misma casa, lo único que se necesita es lavarse muy bien. Pero si andan los muchachitos en la calle, saltando y de ahí, en la casa agarran todo, ¡esos son los que matan a los abuelitos! ¡Si tu abuelito murió, es porque le pasaste el virus!