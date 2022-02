¿Por qué los jóvenes tienen reacción a la vacuna?

Milenio / Christian Sánchez

La ‘inmunosenescencia’, según una médica especialista, es un factor que podría explicar porque en los jóvenes causa malestares al recibir la vacuna del covid-19 y en los adultos mayores no.

Según la médico Violeta Rodríguez Rivera, especialista en enfermedades infecciosas y virología, no se trata de efectos adversos asociados a una vacuna específica, los malestares que surgen en los primeros tres días desvanecerán, pues se trata de un estímulo al sistema inmune.

“Una persona joven tiene su sistema inmune mucho más activo para trabajar o fabricar las defensas, en cambio una persona de 70 años ya tiene el sistema inmune en algo que se le llama ‘inmunosenescencia’, es decir, ahí podría ser una de las causas que lo sientan un poco más”.

Se trata de personas mayores a los 60 años, quienes su organismo acepta la dosis de la vacuna y su cuerpo no hace resistencia, sin embargo, los jóvenes son los que sí atravesarán por cuadros más severos pero se calcula que ente un tres y cinco por ciento.

¿Qué es la inmunosenescencia?

La médico Violeta Rodríguez Rivera, explicó que la inmunosenescencia se presenta en personas mayores, pues se trata de los cambios que se presentan en el sistema inmunitario a causa del envejecimiento.

“De las edades que se considera la inmunosenescencia sería de los 60 años. Abajo el sistema inmune está en condiciones de juventud”.

Para los especialistas el virus del covid representó todo un reto, al tratarse de una pandemia con espectro demasiado amplio y que generó diversos tipos de manifestaciones en las millones de personas que se contagiaron, es decir, no se trata de los mismos síntomas, al igual que al recibir la vacuna.

“No quiere decir que una persona que no lo sienta no vaya a tener una buena respuesta o al revés”, explicó Violeta.

“Está fuerte”: testimonios de jóvenes tras recibir la vacuna AstraZeneca

Laura, joven que recibió la vacuna contra covid, argumenta que sintió malestares alrededor de 8 horas después de la aplicación.

“Yo recibí la vacuna el jueves en la mañana a las 8:30, para las 5:00 de la tarde yo empecé a sentir mucho dolor en el cuerpo, dolor de huesos, de cabeza. Para las 6:00 de la tarde ya no aguantaba, me dolía el hecho de poder respirar y exhalar, me dolía toda la cabeza y el cuerpo, estuve así el jueves, viernes y sábado”.

Por su parte, Miguel Amador dijo que aplicarse la vacuna y ser joven fue una experiencia única.

“No me dolió nada el piquete, me sentí muy bien todo el día, nada más ya en la noche empecé un poquito así con el dolor de cabeza, de piernas, fiebre pero lo normal, lo que me habían dicho, la AstraZeneca si es un vacuna fuerte”.

Asegura que 24 horas después los malestares de Miguel empeoraron, sin embargo, con el paracetamol logró calmar los síntomas.

Recomendaciones antes y después de la vacuna

Por su parte, autoridades de salud y medios de comunicación han difundido información sobre lo que se debe y lo que no hacer antes y después de la vacuna, entre las recomendaciones destaca:

-No consumir alcohol 72 horas antes y 48 horas después

-No cigarro tres días antes y 2 días después

-Reposo

-En caso de presentar malestar, solo tomar paracetamol