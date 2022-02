Promoción cultural virtual

Karla Gómez

Diario de Chiapas

La Promoción Cultural tiene que dar a conocer múltiples lenguajes y encontrarnos con nuestra vida y el entorno, dice Daniel Ochoa, en la charla titulada “Promoción Cultural en la virtualidad”, la cual fue transmitida desde la plataforma digital del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta-Chiapas).

El expositor resalta que es necesario reflexionar desde los distintos puntos geográficos del planeta. Por ello, indica que es necesario reeducarnos y reeducar con otros principios y valores a las nuevas generaciones, para así emerger en la madre naturaleza, desde su vientre y desde sus valores. Y con ello, aprender a convivir con la diferencia de subjetividades.

Sobre todo, durante la situación que se vive a causa de la pandemia del covid-19 desde el 2020, la cual, a consideración del ponente, nos ha cambiado el mundo. Con esto, añade, aparecieron en nuestro vocabulario palabras como sana distancia y confinamiento, por ejemplo. Aspectos que permiten establecer relaciones de distintas maneras con el entorno y contexto.

De tal forma, comparte en el soporte digital de la institución que hay que configurar este nuevo mundo desde aspectos más humanos. Por tanto, hace mención en contar con una promoción cultural que sea con respeto a la alteridad, “todos somos diferentes. Mientras que no aprendamos a convivir en el cuidado del otro, no tendremos la oportunidad de ver emerger un nuevo mundo”. Asimismo, añade que la promoción cultural no debe estar ausente de este reencuentro con la madre tierra. Por eso, invita a aprender a escuchar sus múltiples lenguajes: el del aire y el de los árboles; de tal forma que esta manera de aprender a vivir con el otro, sea como una práctica cultural.

“Si nosotros cuidáramos de la naturaleza nuestra salud sería maravillosa, porque la madre naturaleza nos cuidaría. Lo que verdaderamente enferma es el querer aprender con estas otras lógicas, las lógicas del éxito, del consumismo y de la competencia, las cuales nos orillan a excluir al otro de nosotros, nos mete en una lógica de demasiada individualización”, comenta Daniel Ochoa.

Por otro lado, desde la fan page del Coneculta-Chiapas, comparte que hay que aprovechar y emitir mensajes de sanidad y de nuestro espíritu. Necesitamos aprender de los múltiples lenguajes, “las lenguas representan mundos de vida, lenguajes que emergen con nuestra humanidad, necesitamos escucharlos. Escuchar el lenguaje de la naturaleza nos podrá devolver de muchas maneras nuestra salud emocional y física”.