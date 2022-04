¿Qué internet me conviene en México?

Los servicios de internet en México han evolucionado de una muy rápida en los últimos años y ya podemos elegir entre diferentes tipos, como: fibra óptica, ADSL (que es internet por cable), inalámbrico con señal de celular 4G y satelital.

El internet de fibra óptica es el más rápido de todos, pero la desventaja que tenemos en México es que solo hay cobertura en zonas de las ciudades mas grandes del país. El internet ADSL, o internet por cable, es bastante rápido pero la complicado es que tienen que venir técnicos a tu casa a instalarlo y puede ser tardado el proceso de instalación y también el proceso de agendar tu cita con los técnicos.

El internet que esta mas de moda ahorita es el internet inalámbrico, este tipo de internet recibe la señal 4G, como la de tu celular, y la transforma en señal wifi. Para la mayoría de los mexicanos, las velocidades que ofrece este ultranet que son de 5 megas, 10 megas y 20 megas son suficientes para hacer lo que hacemos todos los días, como: ver videos, checar el mail, leer noticias, ver películas en plataformas como Netflix, etc. Ultranet es una compañía relativamente nueva que ofrece este tipo de servicios en México y el proceso es muy simple, solo tienes que contratar el servicio, al siguiente día te llega tu modem, lo conectas a cualquier enchufe de luz que esta céntrico en tu casa y listo, tienes internet en tu casa en menos de 1 día hábil. También una de las ventajas de este servicio es que los planes son casi siempre mensuales, así que no te tienes que comprometer a un plazo de un año si no te gusta el servicio.

Por último, existen el internet satelital, pero este en México es demasiado lento y caro. Elon Musk va a sacar un internet satelital bastante rápido, pero todavía no llega a México.

Este tipo de servicios son muy cómodos para todos los mexicanos, ya que no necesitas tener redes de las compañías cerca de tu casa u oficina y aun así puedes contratar un servicio de internet de alta calidad, ya que estos nuevos servicios de internet inalámbrico compiten al tú por tu con los servicios que conocemos.