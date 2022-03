Rihanna provoca escándalo

Agencia México

Diario de Chiapas

Rihanna se encuentra en medio de la polémica luego de compartir en redes sociales una fotografía en la que aparece sin ropa en la parte del busto.

A pesar de que la intérprete compartió la imagen de forma muy natural con la frase “cuando @popcaanmusic dijo “yo no quiero que no uses lencería esta noche mi chica”, la polémica no se hizo esperar.

Aunque muchos seguidores apoyaron y enviaron piropos a la cantante oriunda de Barbados, otros internautas no dudaron en lanzar contundentes mensajes en contra de la artista por la forma en que exhibe su cuerpo en redes sociales.

“La fama y los dólares y otras cosas más los ponen fuera de control”.

“La verdad que ya no hay pudor en las mujeres”.

“Wow!! Así es q ellas se hacen famosa”.

“Que chicha tan rara ”.

“Que se la aguante bien. Ya que por ser artificial se le podría EXPLOTAR…”.

Son algunos de los mensajes que los usuarios de redes sociales hicieron para demostrar su descontento con la manera en que la artista posó para lucir su figura