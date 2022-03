Roger González: “Génesis” ¡su Opera Prima!

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

No necesita presentación. Es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y en plena juventud, cuenta con una larguísima trayectoria profesional: Roger González, actor, conductor, productor y ahora, estrenándose como Director.

Comó un receso en plena transmisión del programa Venga La Alegría -donde es conductor titular- para enlazarse vía zoom desde las instalaciones de TV Azteca y conversar con este servidor sobre su Opera Prima: Génesis, una serie de Suspenso que ya fue adquirida por Cinépolis Klic y estrenada el pasado día 1° de este mes de agosto.

“Siempre me ha gustado mucho la producción, desde que empecé en esta carrera, en esta industria: empecé muy chiquito, a los 11 años y siempre me ha llamado la atención la magia que hay atrás de las cámaras… y creo que durante los 10 años que trabajé en Disney Chanel, en producciones en cine, televisión, teatro, conciertos en vivo, siempre tuve un ojo fuera del escenario, viendo cómo se produce”, compartió el experimentado artista.

A su regreso a México, creó con un grupo de amigos la empresa Trópico Group, donde produce Roger González Show y Roger González Presenta, con las cuales tiene un alcance de más de 5 millones de reproducciones al mes. Ahora, su casa productora ha filmado Génesis, reuniendo a un selecto grupo de actores y estrellas de Tik Tok, que en conjunto tienen ¡más de 50 millones de seguidores!

“Es una historia de suspenso y drama, sobre un apocalipsis cercano: cinco jóvenes son seleccionados para continuar la raza humana porque el planeta se está acabando”, informa Roger sobre esta producción, que fue realizada en plena contingencia y que ahora se encuentra en primer lugar de tendencias en la plataforma de Cinépolis Klic, sobre otras series y películas.

Sobre la posibilidad de venir a Chiapas en cuanto las condiciones lo permitan, Roger externó: “Un gran saludo para toda la gente de allá, es un destino que siempre me ha gustado… ustedes tienen cosas maravillosas y mucha cultura”. Y finalizó invitando al público chiapaneco: “Los invito a que vean Génesis, que ya está disponible en la plataforma de Cinépolis Klic, pueden ver todos los episodios completos, están los mejores tiktokers y creadores de contenido de nuestro país y además un elenco increíble de actores y actrices con una muy grande trayectoria. Van a disfrutarlo mucho y sobre todo el mensaje es importante: el tiempo no nos pertenece, no tenemos el tiempo contado, nadie nos asegura que mañana vamos a vivir, así que vivan con mucha pasión todos los días”.