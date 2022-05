Se cuida sin cuidarse

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Muy interesante el caso de Francia: el 13 de julio, Macron anunció que quienes no se quieran vacunar no pueden entrar a lugares donde representen riesgos para los demás, como bares, table dance, restaurantes y centros comerciales. Todo es cuestión de mercadeo. ¡En menos de 24 horas, 1 millón de personas han pedido cita para vacunarse!

-Fíjese comadrita, que ahora sacaron caricatura de una señora tan gorda que no se puede mover más que con un carrito eléctrico. ¡Está come y come! ¡Lo de cinco personas! ¡Cómo va a ser eso! ¡Si comemos como cochi! Luego dice que los va a infectar los delgados vacunados sin cubreboca.

– -¡Si no se cuida! ¿Acaso no sabrá que estar gordo, mata? ¡Le exigen usar su cubreboca a otros, a pesar de no tener la boca cerrada para seguir comiendo!

-¡Imagínese: mantenerse vivo porque está toma y toma medicinas!

– -¡Por trabajar te enfermas! ¡Trabajas para adquirir medicinas!

Es negar todos sus factores de riesgo para enfermarse: obesidad, daño vascular, cardíaco, respiratorio, renal.

Si durante un año de confinado no ha bajado los 100 kilos de sobrepeso. ¡Al contrario: aumentó!

¡Así se maneja el ser humano!

Es el complejo de carencia. Se piensa que la comida se va a acabar o ‘tiene patitas’ y se irá. ¡De seguro en su casa competía por la comida, por ser muchos y poca la comida! A través de los siglos se acumulaba grasa cuando había alimento, para gastarla cuando no lo hubiera. ¡Ya no funciona así! ¡Hay alimento! ¡No hace ejercicio! ¡Está sin moverse! ¡Luego se pone cubreboca y se apanica! Trata de calmar sus nervios ¡tomando refresco con exceso de azúcar! ¿Quién engaña? ¿A quién daña? ¡Si todos se cuidaran, no habría enfermedad en 15 días!

¡La superlativa auto destructividad!

México carece de ideas: solo se salvarán los que tengan suficiente dinero para curarse, pues necesitarás cirugías reductivas, trasplantes, medicamentos caros, terapia intensiva.

El Covid realmente no ha diezmado a los obsesos, cardiópatas, diabéticos, hipercolesterolémicos mexicanos.

Dicen que están haciendo mucha alharaca por el Covid, habiendo tantos muertos por hambre, diabetes, neoplasias malignas, etc. Con esas enfermedades puedes vivir años ¡y con Covid en 15 días mueres!

A pesar de eso, la mortalidad es superada por todas ellas. Importa la novedad, cuando pase el tiempo y mueras de Covid, será como si murieras de desnutrición: rutinario.

Así es y seguirá siendo.