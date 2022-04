¡Se hace sorna de la desgracia!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ante la imposibilidad de dar la segunda dosis, se enfatiza la administración en una sola dosis. También se abate costos de aplicación. Lo ideal aún no existe: será aspirar a una vacuna polivalente (con diferentes cepas de Sars Cov2), de una sola dosis, que posea virus atenuados y ARN modificado, que sea estable a temperatura ambiente tropical.

Esperar las vacunas de una sola dosis conlleva el riesgo de enfermar, agravar y fenecer. No queda más que aplicar, utilizar lo que está a la mano y recordar que una vacuna con un 95% de aceptación se hizo las pruebas con 141 personas y de estas, una quedó inmunizada. ¿Quién? No se sabe hasta que enferman el resto.

¡Hasta Denise Maerker reconoció! Sin energía, en invierno aumentarán las enfermedades respiratorias y el COVID en México. Mientras en Turquía e Israel nevó, el meteorólogo Alberto Hernández Unsol refiere que después de 150 años, acaeció el cambio atmosférico por calentamiento global. Los médicos callamos que la sobrepoblación es una de las causas ante la destrucción de la naturaleza. Refiere que la masa ártica se calienta y el frio se desplaza a EUA y México. Calderón y Peña, nos hicieron dependientes del gas de EUA en un 275%, disminuyendo la producción nacional porque salía más barato.

Quien hace sorna al gobierno por la carencia de gas, es afín a los intereses extranjeros, es antimexicano como aquellos que trajeron a Maximiliano y luego no lo apoyaron por ser de ideas liberales, contrarias al clero y la aristocracia. Es necesario, ante el incumplimiento de los contratos extranjeros, buscar la anulación. Antimexicanos = Conservadores, son quienes venden los recursos al extranjero para que se dependa energéticamente. Rogelio Chimal Garduño, lo sintetiza: “La pérdida de la identidad nacional es un plan macabro desde el 2000. Se ha logrado con esto que quienes pudieran ser los nuevos jóvenes del cambio para México, quienes para ese entonces tenían 15 años, ahora tienen mentalidad globalista, no ven a su país, menos a su estado o municipio desde donde se cambian las cosas, y son jóvenes de 35 años frustrados por no ser exitosos. No se dieron cuenta que los empobrecieron despojándoles de su historia. Solo vivirán el hoy y otros serán muertos vivientes”.

La memoria sobre los hechos reales se olvida, porque así les conviene.

¡Es bueno recordar!