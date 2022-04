“¡Será usted, comadre!”

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

-El otro día leía yo en esta columna, que todos los chiapanecos que nazcan de hoy para adelante tendrán en mayor o menor grado diabetes, que los llevará a que les mochan la pata, se les para el riñón, infección, de todo.

– -Pero eso si cada vez estamos más marranos, Ya ve que hasta sacaron que los médicos bajen de peso. Si ellos no se cuidan, menos vamos a entender. Y eso que no somos muchos, dicen que somos casi 5 millones de chiapanecos, eso sí: todos desperdigados.

-Ya ve, mandan a jovencitos a hacer su servicio social. Antes mandaban los del UNACH, ahora los de las escuelas particulares. Son tantos en las escuelas que no hay lugar para que se deje uno explorar y ya ni ven al paciente.

– -Es que ya tiene arriba de 50 años, les tocó llegar a los tres hospitales de Tuxtla y con gusto se dejaba uno explorar: saben oír los pulmones, tocar el abdomen, preguntarle al paciente.

-¡Son tantos pacientes! Atendidos con el mismo número de médicos en el IMSS, Salubridad, en las clínicas rurales, en los centros de salud. Antes era un médico para 20 pacientes, ahora son para 40 o 50. Quedó así, congelado, sin variar, desde hace 45 años. A la gente no le gusta aprender. Al médico solo le enseñan que si tiene fiebre no lo toques, te puedes contaminar, pedirle sus reacciones febriles. Se olvidan de pedirle cuidar paludismo, a pesar que les haya picado el mosco.

– -¡Comadrita, eso ya no se da! ¡Ahora todo es Covid 19! Primero descartá si te vas a morir de Covid y luego ya pensás que esa cosa tenés.

-¿Su hijo anda servicio por allá?

– -¡Por suerte no! Entre que no estudiaba y no le dio su promedio, lo inscribimos en una de las tres escuelas particulares, para que recete medicamentos, luego aprenda a operar para sacar la vesícula y el apéndice, cortar la tripa que se perfore porque comemos sin fibra. Que pida exámenes de laboratorio o de rayos x, abre llamado gabinete. No me sabe ni preguntar qué me duele.

-¡Vea usted comadrita! Están mejor tratados los estudiantes de medicina de las escuelas particulares. Como tienen convenios, dicen que le dan a la Secretaría papelería, computadoras y otras cosas. Entonces ellos escogen primero las plazas que están pegaditas a la capital o a la cabecera municipal. Los unachos, como les dicen a los de la escuela oficial, ¡que los manden pal monte! Así como se fue la doctora que falleció. ¡Va asté a saber si se suicidó o la mataron!