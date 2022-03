Siguen acusando a Belinda

Agencia México

Diario de Chiapas

El romance entre Belinda y Christian Nodal sigue provocando declaraciones que van más allá de lo bonito de su relación sentimental, pues ahora Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, señala a la cantante de bloquearla en las redes de Nodal.

Durante su participación en el episodio 2 del canal “Entre amigas” en YouTube, la joven charlaba junto a las influencers Kim Shantal y Daniela Buenrostro sobre los noviazgos de personas con edades mayores o menores, momento en que “La Bebeshita” recordó la supuesta acción de Beli en su contra.

Al recordar que Nodal es muy joven, la exparticipante del programa “Enamorándonos” dijo: “Es toxiximo… me bloqueó a mi…”, A lo que Kim Shantal agregó: “A Daniela Alfaro también la bloqueó”. Por su parte, Buenrostro añadió: “ayer una amiga me dijo que también la bloqueó”.

Inmediatamente, “La Bebeshita” señaló a Belinda de cometer estas acciones. “Yo creo que alguien, alguien, su novia, no sé, le agarra su celular y bloqueo, bloqueo”. A lo que Daniela comentó: “me siento un poco mal de que no me haya bloqueado a mí, ¿eso no significa que no cree que soy competencia?”.

Mientras, Kim Shantal comentaba que Nodal tuvo una etapa de hablarle a muchas chicas antes de relacionarse con Belinda, “La Bebeshita” concluyó el tema señalando: “A mi nada más como que reaccionaba a historias y de repente veo, lo quiero etiquetar porque lo estaba viendo en un concierto y yo ‘¡ah!, pues lo etiqueto, X’ y ¡bloqueada!… super tóxica”.