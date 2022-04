¡Sobran plásticos en el mar!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Pobre México! Carente de voluntad. Amaestrado por el avasallaje.

Hasta eso, las vacunas no son regaladas. ¡Son vacunas de reserva! Tal vez no pueden ser almacenadas por años.

Adquirirlas por EUA tenía un fin. ¡Negociar! ¡Obtener ventajas de la nada!

¡La salud es un valor!

Primero consumes para enfermarte. Te reproduces para abaratarte. Educación para el desconocimiento.

Como consecuencias: carencia de conciencia individual, social, miedo a lo inexistente, aceptando lo que sí existe, destruye y mata.

La educación desde el año 2000 se empeoró. ¡Nunca ha sido óptima! ¡Siempre estudia quien lo desea! Con o sin recursos o a pesar de ellos.

A comparación de los que estudiaron primaria entre finales del 57 al 62 o en mi caso: del 63 al 68, aunque el maestro no supiera mucho y se careciera de bibliotecas y de recursos, fue la época de oro de los libros SEP gratuitos. Entre 1969-1970, los libros fueron cambiados y adecuados a lo que decían las normas internacionales.

Revise un libro de primaria antiguo y los nuevos. ¡Los desecharon! ¡Lástima! ¡Son una joya! De 1970 a la fecha, el contenido disminuyó y se evaden realidades: ¡no se tocan! El contenido es abordado a nivel de preescolar. Falta se agregue mayor información. Entre el año 2000-2001 Vicente Fox Quesada, su partido y los dictados del Fondo Monetario Internacional, desaparecen los textos de Historia y de Civismo. Los contenidos deben estar por retornar. Hay consecuencias sin bases endocrinológicas, se dice que ahora existe la ‘generación de cristal’.

Las mujeres adoptando posiciones machistas, varones quejumbrosos sin liberarse, ni liberando a la mujer del machismo.

Mujeres criando hijos varones para que las hijas les sirvan.

Varones que no son libres porque no saben cocinar, asear, lavar y planchar. Pero eso sí: se les escurren las lágrimas. A través del aprendizaje, se libera quien lo desea. Al no ser autosuficientes, no mejora la higiene, ni disminuye la contaminación. Se perpetúa la pandemia.

Tercer día de primavera, aun con frío sin cambiar el clima a calor. ¿Las estaciones variaron de fecha o es el cambio climático?

En la época que nos sobran plásticos en el mar.