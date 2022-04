Tenés todo

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

No se crean todo lo que les digan los medios. ¡Duden! ¡Investiguen!

La crónica solo es media realidad, cargada de miedos y anhelos, obligaciones hacia quien solicita servicio: ¡Estás vacunado! Tu vacuna no es buena, solo la que te ofrezco. Si la compras a otro, perjudicas mi economía.

¡Eso es guerra comercial! ¡No se preocupe, no se necesita viajar Europa! ¡Ni a Estados Unidos! “Nadie tiene el derecho de quitar la libertad o la opinión a ninguna persona” (1). Sin embargo, sucede. Siempre.

Te hayas en total desventaja si no entiendes lo que lees, aunado a la disminución de tu capacidad cognitiva. El género, preferencia, situación económica, mantienen en desventaja y diferencian a las poblaciones. Hacer lo correcto es mal visto. ¡No aprendes porque no lo deseas! ¡No recordás (2), porque no te interesa!

¡Ah, pero el chisme! ¡Ese no se te olvida!

Ambas partes tendrán poder económico, pero no conforman la mayor parte de la humanidad.

Se puede vivir sin Europa y en Estados Unidos. Y los estados del sur pueden producir su propio alimento y olvidarse los del Norte. ¡Espérese que no le llegue turismo! ¡Más Francia! ¡Regalarán sus vacunas! ¡Todo es economía!

Sin ser afín a la economía, desafortunadamente dependes de ella.

Sería excelente poseer lo necesario para vivir, pensar, crear, liberándose de la esclavitud de la dependencia económica.

Es utópico, irrealizable, pero equivale a una oración. Es creativo no depender de las cosas y estar atado al consumo.

Te proporciona paz, tiempo, al no desperdiciarlo alargas tu existencia.

Como humano, tenés (3) todo para poder vivir mejor. Curiosamente, te empecinas para acabarte.

¿Cómo vas a hacer todo para que te salga mal?

Y todavía nos enojamos porque nos digas.

Fallamos en higiene, ejercicio, dieta.

Notas

1.- Guati y Rojo Sosa Josefina.

2- Recordás: modismo chiapaneco para decir ‘recuerdas’.

3.- Tenés: modismo utilizado en Chiapas para decir ‘tienes’.