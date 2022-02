Todo México

Miguel Ángel Maldonado

“El Chiapaneco”

Ciudad de México

¡El linaje y abolengo del ahora polémico Roberto Palazuelos!

¡Aló, amigos! Los últimos años, mucho y muchos nos hemos preguntado cual es la finalidad y el objetivo de los partidos políticos en candidatear a las estrellas de televisión en elecciones populares. ¡Y zaz: ahora es el abogado, empresario y actor guerrerense Roberto Palazuelos Badeaux de 55 años, que se lanza como candidato para gobernador de Quintana Roo por el Partido Movimiento Ciudadano! El Diamante Negro está soltero, se casó en 2004 con la regiomontana Yadira Garza y se divorciaron en 2016, con quien procreó a su único hijo Roberto Jr., hoy de 16 años. Conozco su trabajo histriónico y parte de su vida alejada de los medios. Es un tipazo, bonachón, su estilo Mirrey nunca me ha parecido agresivo, le va por su estilo de vida, pues pertenece al Jet Set desde cuna. Su padre, el también abogado Roberto Palazuelos Rosensweit -ahora luchando contra el cáncer- siempre se rodeó de personajes de la alta política, de grandes amigos intelectuales, pintores y escritores de la Casa del Lago y de la Generación de la Ruptura como Carlos Fuentes y José Luis Cuevas. Conozco a su familia, gente de bien e incansables trabajadores. He tratado a su tía Susana Palazuelos, una gran dama, y también al hijo de esta: Lalo Wichtendahl Palazuelos, agradable y estupendo Chef y de los grandes restauranteros de este país con el apoyo de su guapísima esposa Ivette Ortiz -hija de la ex actriz Rosa María Vázquez y del fallecido General José Ortiz Ávila, ex Gobernador de Campeche-. Su linaje aristócrata es parte histórica de México, pues su abuelo fue el Magistrado y Empresario Roberto Palazuelos Bassols, su tío bisabuelo fue el Abogado y Secretario de Estado posrevolucionario Narciso Bassols García-Teruel y su tatarabuelo fue el abogado Juarista y Lerdista Narciso Bassols Lerdo de Tejada. Y Por si fuera poco, hasta parentesco tiene que con Pita Amor, ya que la madre de la Undécima Musa era Carolina Schmidtlen García-Teruel, prima hermana de su tatarabuelo.

¡El honor del ‘Diamante Negro’ se enfrenta con la credibilidad de Lydia Cacho!

Hoy, la polémica envuelve a Palazuelos. Todo inició hace poco cuando se postuló para gobernador y la periodista Lydia Cacho denunció por medio de sus redes, que el Diamante pertenece a una red de lavado de dinero en Quintana Roo y lo involucró en despojos y desapariciones. Él respondió que la demandará por difamación y calumnia, y si gana la candidatura ajustará cuentas con sus adversarios que lo han criticado. La activista lo retó a que lo haga, para que ella y la gente a quien ha dañado colectivamente lo denuncien. Los consejeros de Movimiento Ciudadano saltaron y expresaron su desacuerdo y descontento con Palazuelos. El actor no aclaró su posición frente al Partido, pero posteó asegurando que sus declaraciones se desvirtuaron, aunque todo está capturado en las redes. Que no atentará contra la libertad de expresión pero tiene el derecho de justicia a quien lo calumnie. La polémica parecía terminar, pero ahora se viralizó una entrevista con Yordi Rosado en donde el Diamante Negro reveló que junto con un amigo mafiosón y en legítima defensa mató a dos tipos a balazos. Reitero, me consta que Roberto Palazuelos posee un corazón noble y no lo creo capaz de tal hecho, pero también reconozco la trayectoria del trabajo periodístico de Lydia Cacho, que en el trato personal carece de egolatría y vanidad. Lydia es una mujer excepcional, tanto en su trabajo como en lo personal.

¡Aunque tiene fama de buen tirador, al viril Andrés García le salió el tiro por la culata frente a Anabel Hernández!

Todo empezó cuando Anabel Hernández publicó en su libro ‘Emma Coronel’, que Andrés García es amigo de los capos. Un reportero -sin haber leído el libro- entrevistó al actor que tampoco le había dado una hojeada a lo publicado. El protagonista de ‘Chanoc’ afirmó que sí es amigo de los capos, confirmando la versión de Anabel. Pero aseguró que nunca fue socio de los capos ni ha hecho dinero con ellos (argumento que la periodista jamás publicó) y por esa razón la demandaría expresándose con mentadas de madre y amenazas. Pasaron unos días y el actor leyó el libro y ahí reculó, limitándose a responder que ya no la demandaría. Ahora es Anabel Hernández quien lo demandó por amenazas y violencia de género, pues ya bastantes periodistas han perdido la vida por estas causas. Andrés García a sus 80 años no goza de buena salud, su carácter se ha endurecido y por la misma razón su familia y amigos se han ido alejando, quedando en la soledad. Alguien tiene que ayudarlo en sus tropiezos, pues si ya de por sí socialmente no era un dandy, con los años menos, y esto le está provocando serios problemas a quien no hace mucho hasta la alta política lo quiso postular como Alcalde de Acapulco.

¡Los ex presidentes Vicente Fox Y Felipe Calderón, restringen su cuenta de Twitter para lanzar lanza piedra!

Sabido es que los ex presidentes panistas Vicente Fox de 79 años y Felipe Calderón de 59, son los únicos ex mandatarios que siempre están opinando sobre política, tanto en entrevistas como en las redes sociales. Sí, algo que jamás practicaron los priistas José López Portillo y Miguel de la Madrid (qepd), y mucho menos Salinas de Gortari, Zedillo y Peña Nieto. Pero Fox y Calderón se limitan a exponer solo su posición vs el Presidente AMLO y de lo que debería hacer y que ellos tampoco lograron. Esto es a diario y como una obsesión. Pero las respuestas de los usuarios en su mayoría han sido ataques para estos dos personajes. Así que ambos tomaron la decisión de restringir sus redes y ya nadie les puede contestar, más que su grupo de amigos que les dan la razón. Como quien dice: tiran la piedra y esconden la mano. Me viene a la mente el dicho popular que siempre refiere López Dóriga en sus redes cuando lo atacan: “si eres figura pública o te metes a las redes sociales, pues aguanten vara”.

¡De Gilberto Lozano fe FRENAAA y la libertad de expresión, mejor ni hablamos!

En fin, y del tuitero Gilberto Lozano de FRENAAA con la Virgen de Guadalupe y la Silla Rota mejor ni hablar, con eso que un día le tira tupido a la alianza PriPanPrd, otro a los Empresarios y después a Morena. Así nuestra libertad de expresión, que ahora se confunde el derecho de réplica con la censura, cada vez que el Presidente AMLO se defiende o aclara burlonamente sobre lo que publican ‘sus adversarios’. Hasta donde hemos visto, no ha mandado a pedir cabezas de sus trabajos a los periodistas como antes se solía hacer desde la Secretaría encargada. Todos los periodistas continúan expresando sus posturas hacia la 4T y continúan vigentes. No, una cosa es la réplica y otra la censura y con las plataformas y redes sociales no solo gozamos de esa libertad, sino hasta de una exagerada libertad con desinformación. Como hace tiempo lo comentó Loret de Mola: hoy, con la telefonía celular, los ciudadanos se convierten en grandes colaboradores como reporteros y fotógrafos, para denunciar los renglones torcidos.

¡Esto es México!