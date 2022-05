Todo sobre el examen de ingreso a bachillerato Exani-I

Se acerca la fecha de presentar el tan esperado examen en el que demostrarás tus conocimientos para poder quedarte en la prepa o bachillerato que deseas. Te sientes con la piel chinita porque, aunque no hay reprobados, te pueden mandar a cualquier sitio si tu puntaje es malo.

Y como obviamente eso no es lo que quieres, es un hecho que debes prepararte. Pero, antes de darte unos consejos para lograrlo, es muy importante que sepas cómo se come ese Exani-I. Dicen que quien está informado está del otro lado, ¡así que no te pierdas esta nota reveladora!

¿Qué es y cómo está conformada la prueba?

Es un examen institucional que se aplica en todo el país y contempla a instituciones que se han vinculado con el CENEVAL para que este organismo elija a sus próximos estudiantes a partir de la evaluación completa de sus conocimientos.

Es aplicado a todos chicos que han concluido su secundaria y quieren entrar a colegios, bachilleratos, centros educativos y preparatorias para continuar con su formación y posteriormente aplicar a la universidad.

En pocas palabras, este examen va a revelar la radiografía de todo lo que has aprendido en tu educación básica. Tras aplicarlo, te calificarán y obtendrás un puntaje que está relacionado con el potencial que tienes para desempeñarte en el nivel medio superior.

Estas son las dos secciones en las que está dividido

Admisión. Está diseñada para identificar a partir de tus destrezas básicas cómo será tu desempeño en este nivel educativo. Y está conformada por reactivos sobre:

? Pensamiento matemático.

? Pensamiento analítico.

? Estructura de la lengua.

? Comprensión lectora.

Diagnóstico. Esta segunda parte del examen es aplicada en caso de que la escuela que hayas seleccionado, la solicite. Así que deberás preguntar en la prepa o bachiller si la piensan pedir para que lo tomes en cuenta al momento de estudiar.

Aunque no es obligatoria salvo algunos casos, es bueno que sepas las áreas de las que está conformada:

? Fenómenos biológicos y de la salud.

? Fenómenos físico – químicos.

? Comprensión del entorno de México.

? Inglés. La calificación que obtengas no se sumará al resto de los puntajes.

Ceneval crea varias versiones del mismo examen.

Esta organización tiene el sustento técnico y profesional necesario para poder elaborar herramientas de evaluación de competencias y aprendizaje confiables, que sin duda ayudan a fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Así que, así es, por si te lo preguntabas, cuando vayas a aplicar el examen, habrá personas a tu lado con versiones diferentes a la tuya. Obviamente todas han sido estandarizadas y contarán con contenidos con el mismo grado de dificultad, pero al final, serán diferentes.

Duración del examen.

No olvides desayunar porque el examen dura 4 ½ horas y no te mentiremos, será pesado. Lo bueno es que, si te mantienes en constante concentración, verás que el tiempo se va volando y no lo sentirás, así como varias partes de tu cuerpo.

¿Cómo se califica la prueba y qué puntaje es el mínimo que debo sacar?

Para la primera parte del examen, la de admisión, el puntaje mínimo aprobatorio es de 700, el máximo es de 1300. Mientras que en la de diagnóstico a partir de tus resultados, te colocarán la etiqueta de: satisfactorio, insatisfactorio o sin dictamen.

¿En qué beneficia a las escuelas de nivel medio la aplicación masiva de esta prueba?

Te servirá conocer la respuesta porque además de tener mucha lógica, hace evidente la necesidad de contar con personas cada vez más preparadas, aunque sean muy jóvenes.

Es complicado que una institución se encargue de evaluar a cientos de egresados de estudios básicos, por eso contrata a CENEVAL que dice lo siguiente sobre este tema. A las instituciones educativas les permite:

? Tener selección de los mejores candidatos para ingresar a sus programas académicos.

? Conocer todo sobre el nivel de conocimientos y habilidades.

? Identificar las áreas de estudio que necesitan ser reforzadas por los estudiantes durante su formación para mejorar la calidad de su educación.

¿Si lo repruebo, pierdo el lugar para estudiar el nivel medio?

La buena noticia aquí es que no hay posibilidad de que lo repruebes, pero sí puede pasar que en vez de mandarte a tu primera opción, te den una que te quede lejos, que no te guste, que no sea de la calidad que esperabas o todas las anteriores.

También existe la posibilidad de que muchos aspirantes deseen entrar a una misma preparatoria, de ser así, se corre un desempate que consiste en extraer el “índice” que obtuvieron en la sección de pensamiento analítico y elegir los mejores.

Por eso, no es recomendable que te confíes, ya que solo un punto puede hacer que entres o no en donde quieres. Aquí te dejamos uno de los consejos más efectivos que te ayudará a prepararte mejor y obtener un buen resultado.

¿Cómo me preparo para pasar el examen?

A veces estudiar en casa, por tu cuenta funciona cuando se trata de una prueba semestral o por bloque de estudios. Pero si es la del CENEVAL, no hay forma de que tengas mejores posibilidades si no te apoyas de un tercero para prepararte.

Considera la opción de tomar un curso examen exani i que te sirva de guía no solo para repasar lo aprendido en la secundaria, sino también para aprender más cosas que probablemente no pensaste que serían consideradas en el examen.

Algunas de las ventajas, es que aunque estudias a tu ritmo, los materiales te van orientando para que nada se te escape. Además, hacer una simulación te será de utilidad para que el día que te toque, la angustia no te gane y vayas con mayor confianza en ti.

Esperamos que tus dudas sobre esta evaluación se hayan solucionado ¡y te deseamos el mejor de los éxitos!