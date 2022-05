Trabajo: “Símbolo de pobreza”

Roque Gil Marín Vassallo Comitán, Chiapas

El origen del trabajo: En el aspecto religioso, la Sagrada Biblia asienta en el libro del Génesis, los conceptos que el patriarca del pueblo hebrero, Moisés, escribió en el primero de los cinco libros de su autoría, que son los primeros del citado libro sagrado; y sin apegarnos a una ortodoxia literaria, podemos catalogarla como un castigo a la desobediencia que el primer ser humano de la creación, Adán, se hizo merecedor por comer el fruto del árbol prohibido y en resumen, el Creador de todo lo que existe, Jehová o Yahvé, sentenció así: “A partir de este día comerás el pan con el sudor de tu frente” .

Por otra parte, los jurisconsultos romanos confeccionaron una fórmula latina para referirse al trabajo, al que consideraron una forma de vivir con la esperanza de llegar a tener todo lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y adjuntas; fórmula que dice así: “labor omnia vinci” que se interpreta como: “El trabajo todo lo vence”, ¡Claro que este pensamiento en nuestros días es muy cuestionable!

¿Cómo se define el trabajo? El diccionario Pequeño Larousse lo define con los términos siguientes: Trabajo: Acción de trabajar, y Trabajar significa: “Ocuparse en un ejercicio u obra”, sin que se asiente si dicho ejercicio u obra en la que se ocupa una persona reciba un pago a cambio, pago que por lo salado del sudor que produce dicha actividad, recibió el emblemático nombre de Salario.

El valor axiomático del trabajo: Las formas y condiciones de trabajar hoy en día no son las mismas que se utilizaron en épocas anteriores, además de que tanto las ciencias como la tecnología, han ejercido sus efectos renovadores y metamórficos en todos los renglones y en todo tipo de naturaleza del trabajo. Hubo un tiempo en que se decía que “El hombre que no sabe hacer nada, no vale nada”, porque era necesario aprender un oficio que le permitiera a todo hombre hacer lo que sabía, para ganarse un salario remunerador por su trabajo.

De igual forma, el trabajo era considerado como “fuente de riqueza” y como una actividad sobre la cual se cimbraba la dignidad y el orgullo de una persona, a la que se le calificaba de “trabajador, honrado y decente”, valores que ya no se estilizan hoy en día, pues el trabajo es fuente de riqueza para el que tiene riqueza, pero para el trabajador asalariado, el trabajo tan solo es un medio de subsistencia miserable y raquítico.

El trabajo como medio de subsistencia: En nuestro tiempo ya todo ha sido superado y el trabajo se convirtió en un medio de subsistencia para tener una forma de vivir miserable y hambrienta y permanecer en la pobreza y en la ignorancia y heredar esta condición a sus descendientes, pues hay regímenes de gobierno que han oficializado el salario mínimo para que los pobres trabajadores no alcancen estratos económicos de bienestar y satisfacción durante el resto de su existencia.