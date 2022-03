Un malware que controla tus dispositivos

dineroenimagen.com

El Ransomware of Things es un software malicioso que a diferencia de otros en lugar de secuestrar la información, controla todos los dispositivos conectados a Internet, impidiendo que el usuario los utilice hasta pagar un rescate.

Un ataque de Ransomware of Things no difiere de un ataque de ransomware habitual, pero también se utiliza un virus conocido como jackware, un software malicioso que trata de tomar el control de dispositivos conectados que no procesan datos.

El software malicioso se aprovecha de los bajos niveles de seguridad de los dispositivos IoT (del Internet de las Cosas) para tomar su control, ya que suelen tener el sistema operativo desactualizado o no cuentan con herramientas de protección.

La principal amenaza es que, en un entorno donde todos los dispositivos están conectados a una misma red, el cibercriminal podría manejar a su gusto electrodomésticos, suministros de electricidad o agua en los hogares más conectados, como advierten desde la empresa de ciberseguridad Check Point.

Sin embargo, los riesgos aumentan en otros aspectos de la vida cotidiana como la seguridad vial. Actualmente, cada vez hay más coches conectados a Internet (se espera que para finales de año serán un 22% del total mundial) y muchas de las funcionalidades que ya ofrecen, como abrir y cerrar el coche o encender el motor, pueden realizarse a través de una app móvil.

En los futuros coches con piloto automático, a través del Ransomware of Things, el cibercriminal podría tomar el control del vehículo poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes y demás conductores.