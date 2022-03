¿Vacunarte o infectarte?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Respecto al código de Núremberg del 20 de agosto de 1947, que debe haber un consentimiento informado, estoy de acuerdo. Creo, analicemos, que sí se ha informado que las vacunas se encuentran en fase 3.

Se sabe que cada año se pone un refuerzo de vacuna por la influenza.

Dama habla en contra de la vacunación, pero si trata de ir a Europa y vive en Sudamérica, no la dejan entrar si no se aplican la vacuna de la fiebre amarilla. ¡De seguro se vacunará!

Estados Unidos y la Unión Europea no la permitirán entrar si no se pone una vacuna de las aprobadas por la Unión Europea y Estados Unidos.

Una empresa está en su derecho que no entre o no contratar a alguien que no se haya vacunado.

Macron, específicamente en Francia, publicó que será necesario estar vacunado para entrar a espacios comunitarios donde se pueda transmitir la enfermedad.

¡Si no desea vacunarse, digan lo que digan, no entre a esos espacios! ¡Respete! Está en su derecho de enfermarse, pero no de diseminar el virus, colocando en peligro de muerte a quien sí se cuida.

Te guste o no ¡tendrás que vacunarte! ¡Es inoperante! ¡Egoísta! ¡Criminal! ¿Hay bioética en ignorar la destrucción de especies por la sobrepoblación humana?

El código de Núremberg, primero en su género, establece las condiciones para la realización de experimentos médicos en humanos: que sea consentido, benéfico, con experimentación animal previa, evitando sufrimiento físico o mental, o dejar lesión permanente, conocimiento de la historia natural, previendo, capacitando para detenerlo si produce lesión, incapacidad o muerte del sujeto en experimentación.

El 93.5% de los hospitalizados del primero de enero al 16 de agosto, no estaban vacunados; 3% vacunados con esquema completo con comorbilidades y 4% con medio esquema.

Se agrega nuevo médico tuxtleco de 51 a 52 años, la SSA, diabético. Falleció en la línea de trabajo. Largo recuerdo. Uno menos.

Oí vos, tuxtleco: Cuidáte, si no, ¡nos vas a acabar matando!