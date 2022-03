Vacunas e incertidumbre

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las vacunas son ineludibles, necesarias, han abatido enfermedades y en algunas -como la rabia- son de vida o muerte. La de la tuberculosis deja una cicatriz y permitió abatirla.

La semana pasada se difundió que en Europa, la edad de 55 años es la máxima para aplicar su vacuna, empleada en la actualidad en México de no bajo costo y no disponible en la cantidad requerida. En Sudáfrica se limitó su administración, por no cubrir la mutación anglo sudafricana.

Infinidad de comentarios se dispararon en pro y en contra. Al gobierno de México se la había regalado Trump, que ahora le implora a Biden o somos humanos en las que se prueba para completar la tercera fase de estudio.

En la Unión Europea se limita el uso de la vacuna en personas mayores, aduciendo que no se produce la suficiente respuesta inmunitaria ante un RNA mensajero. En México, se informa que ya se hallan en el territorio, las mutaciones inglesa, sudafricana y brasileña. Están en estudio su capacidad de enfermar y de causar la muerte.

Entonces, ¡empleemos la vacuna de virus atenuados, como la rusa! ‘¡No, es una vacuna no capitalista!’. ¿Desde cuando los productos biológicos poseen ideología? ¿Acaso nos puede ocasionar alergia o abrir los ojos a la realidad? De ser así, ¿qué veríamos? Que quienes difunden esas noticias carecen de higiene, de sana distancia, además de transmitir sus miedos, producto del desconocimiento. ¡No es útil para la economía de mercado dejar de ser consumista! Además, favorece la venta de medicamentos por padecer sobrepeso, enfermedades metabólicas y consumo excesivo de refrescos, altos en calorías.

¡No te preocupes, no sucederá! ¡Ninguna vacuna te hace pensar, ser más libre y autosuficiente!

No olvides: las secuelas puede provocar enfermedades que no sufrirías, o manifestar las que existe predisposición (como la diabetes). ¡La vacuna prevendrá la muerte!

Chiapas es un estado rico en biodiversidad, en el que no se ha logrado establecer un nivel educativo uniforme.