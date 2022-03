¡Vacunas y política!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El encuentro virtual del 1º. de marzo de 2021 entre los presidentes Biden y López Obrador, es el segundo encuentro del mandatario estadounidense con un mandatario extranjero. La cooperación para el tema de las vacunas no fue un tema para tratar por parte de Joe Biden, presidente de EUA, era adecuado para México. Biden expresó: “Las farmacéuticas que surten vacunas a los estadounidenses no van a prestar, ni vender, menos donar, vacunas”.

Lo sucedido durante la plática virtual era lo que se esperaba de cada país. La conferencia hace patente a quien desee aprender la realidad mundial, que el vecino del norte mira primero por él y después por el resto del mundo, acorde a sus conveniencias. EUA -como la Unión Europea- dará el excedente de sus vacunas cuando le sobre. O lo hará presionado por que Rusia y China ofertarán las suyas.

Independientemente, si el virus es natural o creado, las vacunas son empleadas como arma política biológica, sirven para presionar, son de utilidad para una hegemonía colonizadora.

No hay hostilidad hacia el país de las barras y las estrellas, al expresar la dependencia impuesta desde el siglo XIX. No es insultante decir la verdad, pero sí es rebajarse el callarlo o evadir decirlo, para no ser desaprobado por el país dominante.

El Tratado de Libre Comercio no ha beneficiado nada a México, sí a Estados Unidos y Canadá.

Si habla de cooperación, entonces México nunca debe doblarse, dominarse y ser tratado como un empleado o patio trasero de Estados Unidos.

Lo expresado por Biden contradice a la OMS, que refirió que las vacunas fueran accesibles a todas las economías, sobre todo las emergentes o pobres, quienes son las que aportan la materia prima y a las cuales no se les pagan impuestos ni se les restituye la destrucción de la biosfera. Es el caso clásico que sucede en Chiapas con las mineras canadienses. La OMS solo sugiere: carece de capacidad de operatividad.

Habrá una división entre los países vacunados y no vacunados. La vacuna es un arma política. La salud no es ni universal, ni gratuita.

Entre los biológicos suministrados por la economía occidental europea-estadounidense y la rusa-china, se puede decir que cambia de época histórica cultural a partir del año 2020, empieza una nueva época: la del COVID-19.

¿Qué tan cerca estamos de Dios – naturaleza, cuando se autodestruyen los mexicanos al devastar la biosfera?

¡Cuídense: la pandemia recrudece!