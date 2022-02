Vadhir Derbez, a poco de estrenar

El Informador

Guadalajara, Jalisco

Derbez explora por primera vez el terror con “Exorcismo en el séptimo día”, dirigido por Justin P. Lange.

Llegar a las grandes ligas de Hollywood ha sido una experiencia peculiar para Vadhir Derbez, quien además de tener su debut junto a la leyenda Guy Pearce (Memento), también explora por primera vez el terror con “Exorcismo en el séptimo día” (The Seventh Day”, filme dirigido por Justin P. Lange (“The Dark”), que llegará a la cartelera el próximo 20 de mayo.

Filmada en Dallas, Nueva Orleans y Los Ángeles, Vadhir Derbez relata los procesos que experimentó para dar vida a “Daniel García”, un joven sacerdote que, animado por iniciarse como un religioso especializado en los exorcismos, tendrá que aprender que expulsar a los demonios, no están fácil como creía mientras también lidia con sus propios monstruos emocionales para no desistir en el camino.

“Me van a ver en un personaje muy distinto a lo que están acostumbrados, hablando en inglés. Estoy muy contento de poder estar en este proyecto que tanto tiempo me ha tomado, estar en Estados Unidos picando piedra, está muy rico el poder estar en algo que también me rete de esta manera, un proyecto de terror que no me había tocado hacer”, menciona el joven actor.

A la par de abrirse oportunidades en Hollywood, Vadhir Derbez avanza en su carrera musical con el lanzamiento de “Buena suerte” (con Mario Bautista y Yera) y “Luna” (junto a Ir Sais), que se han posicionado en las plataformas como YouTube sumando más de tres millones de reproducciones. Además de alistar una colaboración especial con Ximena Sariñana.