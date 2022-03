¡Ya no lo quiero!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

-¡Por favor, que se vaya! ¡Mañana, tarde y noche, hasta durmiendo me está atosigando! ¡Tranquilidad total cuando no está en casa!

–¿Tu marido?

-¡Cómo sos de despistada! Es mi hija: no me deja ni a sol ni sombra! ¡Mi cónyuge llega tan cansado, se duerme y ni se preocupa si la comida está pasada de grasa, azúcar o sal! Se quejan que mata y dejará daño.

–¿Solo la enfermedad deja secuela? ¡Más secuelas tienes por cocinar con exceso de grasa, sal y calorías! ¡Ah, eso no lo aceptás! ¡Calladota te quedás! ¿Y vos, qué me decís? Culpas que tus hijos se enfermarán. Si no mueren, matarán y no a tus suegros, por la herencia y la carga: ¡a vos, que estás botijona! ¡Eso sí: los llevás al mercado, a las plazas, para ventilarse. ¡Cuál airearse, si hay aire acondicionado! Difunde el virus.

Alegan que la economía mundial se desploma. Dijeron hace 17 meses que se regresaría a la vida normal, vacunados y con centros Covid. ¡Ya los hay!

A pesar de que la letra no entra.

¡Nadie se cuida y luego se lamentan! Los más cuerdos se justifican, los virus están en el ambiente. ¡Hay virus y bacterias en el ambiente! ¡Solo que vivieras en un lugar estéril.

-¡Pedís mucho! ¡Mirá los hijos: entran sin saludar! Una señora murió a los cien años y decía: “Hasta los caballos entienden”. ¡Se debe saludar a toda persona!

— Será mejor que las dos nos callemos la boca.

Es contagiante si no importan las condiciones de baños sin agua, ni jabón, ni gel.

¡Salones cerrados! Necesario para proyectar imágenes. Será indispensable realizar mapas conceptuales en cartulina, sintetizar el tema, duración de media hora de clase, con la mitad de alumnos, salir del salón media hora. Lo ideal es ozonificar el salón sin personas. El ozono daña a los pulmones. Esto es aplicable donde hay recursos.

¡No olvides: la mejor cura es evitar enfermarte! ¿Será que aprenderán? ¡Aprobarás si permaneces vivo, sin transmitir enfermedad a tus contactos!