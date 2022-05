Yuri devastada por la muerte de Diego Verdaguer

Agencia México

Diario de Chiapas

La cantante veracruzana no pudo contener el llanto durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, tras enterarse de la noticia de la muerte de Diego Verdaguer a causa de complicaciones por la Covid-19.

Yuri se dijo impactada por la información, y así lo hizo saber a la prensa que la abordó para hablar de la lamentable partida de Verdaguer.

“Chicos de verdad no me siento bien, de verdad no me siento bien, discúlpenme, me tiene muy mal esto, deveras, ¡me tiene muy mal esto!, ¡no lo puedo creer!, ¡discúlpenme, pero no, de verdad!”, expresó la artista llorando.

Sin embargo, la intérprete de “La maldita primavera” decidió recordar las buenas acciones que hizo el cantante en este mundo para enviar un mensaje a todas las personas.

Antes de partir del lugar, la artista de 58 años también hizo una solicitud a sus colegas del medio del espectáculo, haciendo hincapié en que deben ser humildes con la gente que los sigue