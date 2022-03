A beneficio

Eduardo Solís

Este viernes se anunció la realización del torneo de golf en memoria de Domingo Murguira Revuelta, que será en beneficio de niños enfermos con cáncer, que organiza junto a empresas altruistas el Voluntariado del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.

Este 2021 será la quinta edición de este torneo, que en coordinación con el Comité de Golf del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Miguel Solórzano, confirmaron que será un gran torneo, a la espera de cumplir el objetivo de ayudar a los que necesitan una mano.

“Nosotros conformamos el Voluntariado del Hospital y tenemos casi una década trabajando en conjunto con trabajo social. Nos damos cuenta de la situación de las familias de los niños enfermos y ahí es donde intervenimos; transporte, alojamiento y lo que el hospital no tiene para apoyar a los niños, buscamos ayudar, estudios fuera del hospital o medicamentos de tipo oncológico, ahí es donde intervenimos para ayudar”, expuso Mónica Morales, del Voluntariado del HEP de Tuxtla Gutiérrez.

Por su parte, Miguel Solórzano, Presidente del Comité de Golf del Club Campestre, detalló el torneo y se dijo satisfecho de poder contribuir a esta noble causa.

“Es un torneo de la modalidad A Go-Go, por equipos y todo lo que se recaude va directamente para esta noble labor, habrán premios en hole in one y los oh yes, que es lo destacado; el Club Campestre es su casa y estamos para sumar esfuerzos, se trata de ayudar y esperamos que sea un gran torneo”, señaló.

El torneo se realizará el próximo 5 de junio.