Acepta fracaso

Ricardo Peláez aseguró que, a diferencia de lo realizado con otros directores técnicos con el Guadalajara, buscará darle continuidad al proceso de Víctor Manuel Vucetich, debido a que consideró que el estratega no es el único responsable del fracaso en el presente campeonato.

“La vida es tomar decisiones de manera constante, apostar, arriesgar. A veces sale, otras, no. El único que no se equivoca es el que no se atreve a tomar decisiones. Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Quiero hacer una apuesta con la continuidad de Víctor, es irreal que el único culpable sea el entrenador. No quiero que nos vuelva a pasar, el hilo se corta por lo más delgado y hoy no va a ser así, no voy a tomar decisiones al calor de los resultados, ser fríos y le quiero compartir algo de lo analizado”, señaló.

De igual manera el director deportivo rojiblanco enfatizó en que van por buen camino, ya que en su gestión quedó de lado el tema porcentual, además de sacar a Chivas de los últimos lugares y han clasificado en los últimos dos campeonatos, dejando como único pendiente la obtención del título de Liga.

“Se acabó el tema porcentual. En un año mejoró mucho, dije que saldríamos de los últimos lugares. En el de la pandemia estábamos en quinto, luego fuimos séptimos y terminamos en semifinal. En este torneo nos quedamos en reclasificación, pero vamos en ascenso, el equipo va clasificando, vamos avanzando. No es suficiente, pero veníamos de ser 10, 13, 17, 11.

“Los campeonatos no han llegado, pero vamos por buen camino. La única forma es clasificando, pero nos vamos acercando, debemos, estamos trabajando y es difícil pedir paciencia. Estamos trabajando fuerte, si fuera fácil, cualquier saldría campeón y estoy seguro que llegará”, agregó.

Al final, descartó que haya existido acercamientos con Ricardo Ferretti e Ignacio Ambriz, motivo por el que destacó que el actual estratega del Guadalajara se mantiene como tercer mejor estratega en productividad de la Liga MX.