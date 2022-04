Activarán en el “Panchón”

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Con la finalidad de da a conocer a la sociedad chiapaneca en general, los servicios sociales, culturales y deportivos que ofrece la Unidad Deportiva “Panchón Contreras” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizarán una serie de actividades deportivas este 25 y 26 de junio del presente, dentro del marco de la Semana Nacional de Prestaciones Sociales.

Lo anterior fue informado por el Comité Organizador que se encuentra conformado por profesores en educación física, encabezado por Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, Luis Evandro Aguilar Rivera, Alejandra Castro Villatoro, Antonio Velázquez Vázquez y Raúl Antonio Domínguez Zenteno.

De esta manera, el coordinador del evento acuático denominado “Festival de Natación”, Evandro Aguilar Rivera, dio a conocer que las competencias arrancarán a partir de las 16:00 horas del día viernes 25 de junio, en la alberca del “Panchón Contreras” del IMSS, dentro de la modalidad de croll en las distancias de los 500 y 1000 metros, así mismo las acciones del acuatlón que consistirá en 500 metros de nado y 1000 metros de carrera, donde podrán participar atletas de las categorías de 12-17 años, 18-30 años y 31 años en adelante.

Asimismo, Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, reveló que estas actividades internas son totalmente gratuitas para todos, también contemplan a la disciplina de básquetbol en la rama varonil, como el triangular y tiros de encestes para niños y jóvenes, los equipos participantes son Alecam Tíos Vs Lobos Acala; Alecam Tíos Vs Mavericks; Lobos Acala Vs Mavericks, por lo que corresponde al voleibol, los equipos participante son Tucanas, Catleyas, Gacelas y Guerreras, aseguró que al término de las competencias se premiará con medallas, trofeos y regalos sorpresa.