Amplían el tema

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

“Si pelear por mis derechos me convierten en ‘quejoso’, soy ‘quejoso’ y si no quedarme callado me hace ‘revoltoso’, soy revoltoso, pero deshonesto nunca”, fueron las palabras de Walter Abarca Cabrera, Presidente de la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar de Chiapas, quien junto a un grupo de entrenadores, los señalados hace unos días, reunieron a los medios de comunicación para completar la información proporcionada hace unos días por la ACHTKD.

De hecho, en algunos casos se habló de “poco nivel de entrenadores” en una conferencia realizada la semana pasada, siendo que Maxwell Starling (Ocozocoautla), presentó las certificaciones desde 2013 hasta 2017, todas las que se mencionaron y algunas más a nivel internacional, señalando a la vez “Yo no diría nunca que William de León y su hermano son malos entrenadores, al contrario. Pero que de ese lado digan que no ‘hay nivel’, pero de 2013 a 2017 con todas esas certificaciones sí; entonces, mientras pagué los “cursos” a federación, sí era buen entrenador, ahora que no estamos en ese grupo ya no tenemos nivel”, señaló el entrenador que ha dominado las competencias infantiles en los últimos años con sus “Gladiadores”.

No quisieron pasar por alto el hecho de haber sido señalados como “no federados”, pues la ATKDDECH está afiliada a la FEMEDES y a su vez tienen afiliación internacional; es decir, no son una agrupación que vague por ahí, también tienen eventos nacionales e internacionales, en los que también están enlistados atletas chiapanecos y esperan mantener ese nivel.

Fueron varios puntos los que se ampliaron, para que se pueda tener un panorama más completo antes de emitir un juicio y sobre los calificativos, se afirmó que es mejor mantener distancia antes de confrontar, principalmente con la palabra “privilegiados”, que usara Abarca Cabrera después de la reunión con Tania Robles en el Indeporte, y que contextualizara, “no sé si se malinterpretó, cuando dije privilegiados, era para señalar que, por ejemplo, Bryan Herrera, que ha ganado todo lo que se puede ganar en Poomsae, no tiene el privilegio de contar con la venia del presidente, por situaciones entre ellos y no por nivel; ellos sí tienen esa posibilidad, ese privilegio. De trabajar, no conozco un atleta que no trabaje todos los días, independientemente del grupo que sea”, definió.

El mensaje final de la conferencia fue claro, en la ATKDDECH no buscan confrontar, que sean las leyes quienes definan si pueden participar en Juegos Nacionales y que el grupo de William de León se ajuste a esa decisión, o en caso contrario (que las leyes digan que no), no intentarán seguir con este tema, sin olvidar que pasa ya en otra instancia y que habrán de esperar el resultado de la misma.