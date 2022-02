Anhela volver a entrenar

Agencias

Con la finalidad de llegar en óptimas condiciones al Mundial Sub 20 en levantamiento de pesas y a los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021, la sonorense Abdeel Noemí Rodríguez Lugo, trabaja en su recuperación, tras sufrir una lesión en el codo y rodilla derecha, durante su participación en el Campeonato Panamericano Sub 20, que la alejó de sus entrenamientos durante un par de meses.

“En la última competencia del año pasado que fue el Panamericano, me lastimé el codo y la rodilla derecha, entonces, hasta ahorita no estoy trabajando en mis entrenamientos, voy a ir a que me hagan unos estudios y empezaré con la rehabilitación y espero que en febrero hacer trabajo de pesas, poco a poco”, expresó la especialista en los +87 kilogramos.

La pesista compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que espera estar al 100 por ciento para cumplir con los compromisos en selección nacional, donde se tiene el Mundial de la especialidad Sub 20, en Arabia Saudita, reprogramada para mayo, y los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021, en septiembre