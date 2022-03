Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Este viernes, como se ha convertido ya en una tradición de fin de semana, la encargada de abrir la actividad es la categoría mixto juvenil, a las 15:00 horas toca turno a Zorros vs. Fold Cats Jr, encargados del kickoff en Caña Hueca augurando un duelo interesante; acto seguido, en punto de las 16:00 horas, saltan al sintético a buscar ganar yardas Fold Cats vs Dinasty, en otro encuentro lleno de emociones. La actividad de esta categoría se cierra con el encuentro entre Zorros Jr vs. Marlins, a las 17:00 horas.

Un duelo del Mixto A se disputa a partir de las 18:00 horas, cuando se midan Power Box vs. Toros, que deja todo listo para que la varonil entre en acción, siendo ésta la que acapara la atención en Caña Hueca.

A las 19:00 horas será turno de Kings vs. Banditox, dos conjuntos de buen nivel que buscan el triunfo dentro del sector A de la categoría varonil; acto seguido, entran en acción los del grupo B con tres duelos, a las 20:00 horas Fold cats Jr se mide a Toros; una hora más tarde, Avengers y Maories deberán enfrentarse para que uno salga victorioso, encuentro que tendrá su kick off a las 21:00 horas.

El duelo encargado de cerrar la actividad se realizará a partir de las 22:00 horas y corresponde al grupo B, con Guerreros ante DC, un duelo insuperable para cerrar la competencia por la noche en Caña Hueca.

El fin de semana tendrá mucha actividad en este torneo, que desde las 17:00 horas del sábado tendrá duelos femeniles y de la varonil; mientras, el domingo estará lleno de actividad en los Mixtos, que desde las 7:00 inicia y disputa su último encuentro a las 22:00 horas.