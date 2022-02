Bryce se salvó

Agencias

Aunque el jardinero de los Philadelphia Phillies, Bryce Harper, no jugó el viernes por la noche contra los New York Mets debido a un dolor en la muñeca, dijo que está agradecido de no perder más tiempo después de recibir un golpe en la cara con una recta de 96.9 mph el miércoles.

“Definitivamente tuve un ángel de mi lado esa noche”, dijo Harper en una conferencia telefónica de Zoom con los reporteros. “Estoy muy emocionado y bendecido de tener esta conversación con ustedes ahora mismo”.

El relevista de los St. Louis Cardinals, Génesis Cabrera, golpeó a Harper en el lado izquierdo de su rostro antes de que la pelota se desviara hacia su muñeca. Aunque tenía sangre cerca de la nariz, Harper salió del campo solo. Lo llevaron al hospital para un escaneo, que resultó limpio.

“Los primeros 30 minutos a una hora después, estaba un poco preocupado”, dijo Harper. “¿Qué está pasando con mi cabeza? ¿Qué está pasando con mi cara, mi cuerpo? ¿Voy a estar bien? Definitivamente fue un torbellino de emociones en ese momento”.

Harper dijo que tuvo una noche inquieta, preguntándose cuánto peor podría haber sido para él.

“Tenía mucho dolor”, dijo. “No dormí bien esa noche en absoluto. Y solo con el hecho de recordar en mi mente toda la situación, pensando, estás hablando de un par de centímetros hacia arriba o un par de centímetros, podríamos estar teniendo una situación diferente”.

Harper dijo que se despertó con un mensaje de texto del manager de los Cardinals, Mike Shildt, enviando deseos de mejora de toda la organización. Harper respondió, queriendo que Cabrera también estuviera bien.

“Sucede. No tengo ninguna mala voluntad hacia él en absoluto”.

Harper indicó que se sentía bien, pero que no quería presionar para volver a la alineación. Dijo que le duele la muñeca y que es el problema más grande que recibir un golpe en la cara.

“No quiero ser tonto y salir a jugar solo para parecer duro”, dijo. “Ha habido tantas veces en las que he hecho eso”.

También el viernes, los Phillies colocaron al campocorto Didi Gregorius en la lista de lesiones relacionadas con COVID y llamaron al receptor Rafael Marchan del sitio de entrenamiento alternativo. El receptor abridor J.T. Realmuto fue removido de la alineación del viernes contra los Mets sin razón.