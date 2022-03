Busca el triunfo en los Tractocamiones

Eduardo Solís

La piloto poblana “Majo” Rodríguez de Value Parts-Sprinter dijo que viajará a tierras potosinas en busca de su primer triunfo de la temporada, cuando el 27 de junio se corra la tercer fecha de los Tractocamiones en la Súper Copa.

“Cada vez me siento más adaptada a la categoría de los Freightliner y en general he tenido un gran avance, estoy a full tanto en la preparación física como en el simulador. Además le dedico bastante a la parte mental que es muy importante y sumando todo me da un plus en todo lo que hago”, dijo Rodríguez.

Habló también que en la categoría de los Mercedes-Benz, comparte con los pilotos del Sidral Aga Racing Team que son muy buenos, los cuales le comparten sus conocimientos y eso ella lo aprovecha en todas las categorías en las que participa.

“Me gusta mucho el circuito del Tangamanga II en San Luis Potosí, hay dos curvas que te sacan a una recta y de pronto te encuentras con una barda que se ve imponente”, aclaró.

Recordó que hace dos años se ubicada en la cuarta posición y buscaba un lugar en el podio, pero un contacto la dejó sin posibilidades: “Ahora voy por el desquite y no solo eso, quiero el lugar más alto del podio”, expresó la piloto de la Supercopa.