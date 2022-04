Buscan boleto

Agencias

Diario de Chiapas

El clasificatorio de América para un puesto en el torneo de béisbol de los Olímpicos se jugará en la primera semana de junio en Florida, Estados Unidos, informó el martes la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Documentos enviados por la WBSC a los países participantes muestran que la eliminatoria se jugará en los estadios de entrenamientos primaverales de los New York Mets (Clover Park), en Port St. Lucie, y el que comparten los Houston Astros y los Washington Nationals (The Ballpark of the Palm Beaches) en West Palm Beach.

En el clasificatorio continental, agendado inicialmente del 31 de mayo al 5 de junio, participarán ocho países, divididos en dos grupos: A (Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana) y B (Canadá, Colombia, Cuba y Venezuela).

El ganador avanzará a los Juegos Olímpicos y se unirá a los ya clasificados Corea del Sur, Japón, Israel y México. Los equipos que terminen en segundo y tercer lugar en Florida avanzarán al repechaje final de la WBSC, que se realizará del 16 al 20 de junio en Taichung, Taiwán.

“La confirmación de hoy con respecto a estos clasificatorios debería causar una gran anticipación y entusiasmo entre los mundos olímpico y del béisbol”, dijo Riccardo Fraccari, el presidente de la WBSC.