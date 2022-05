Cerca de la Copa

Agencias

La pentatleta olímpica Tamara Vega Arroyos, abrió el año con el pie derecho tras adjudicarse el primer lugar en el tercer selectivo nacional, que se realizó hace unos días en Aguascalientes, dentro del proceso para elegir a las representantes nacionales rumbo al serial de Copas del Mundo de Pentatlón Moderno 2022.

“Estamos empezando muy padre este año, después de Tokio, que ya fue como borrón y cuenta nueva, otra vez inicio de cero y mi objetivo es arrancar con competencias en las Copas en el circuito internacional”, compartió la chihuahuense a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Este 2022 va a estar muy movido, se suponía que este año era leve, pero, al contrario, estará muy activo, porque además será el Pre Panamericano y también tendremos un Campeonato Panamericano, así que desde ahorita se va a ir perfilando quienes vamos a estar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que, como sabemos, es la primera estación para poder calificar a Juegos Olímpicos, entonces estamos ya desde ahorita con miras a Santiago 2023 y París 2024”.

Vega Arroyos, quien está a la espera de la lista oficial de seleccionados nacionales, señaló que la primera Copa del Mundo será del 22 al 27 de marzo en El Cairo, Egipto, mientras que la segunda Copa es del 26 de abril al 1 de mayo en Budapest, Hungría.

“Son lugares a donde ya hemos ido a competir, casi todos los años ponen las mismas sedes, lo único que va a cambiar en esta ocasión es la sede de la Final de Copas, que este año será en Ankara, Turquía, del 23 al 26 de junio”, destacó.

Por otra parte, resaltó que un certamen fundamental de este año será el Campeonato Mundial (con sede y fecha por confirmar) y otro evento importante estará en el Test Pre Panamericano, que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre, en Santiago de Chile, ya que será un ensayo para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Nuestra meta en este ciclo es calificar a París 2024 desde Juegos Panamericanos, para poder tener un año de preparación absoluta. En este inicio de ciclo me siento bien, mi equipo y yo nos hemos adaptado, ahorita el profesor Eufemio Zamudio es quien me está llevando en carrera, estamos haciendo una preparación en Villa Olímpica; en esgrima estoy con Jonathan Ortega y en natación con Brandon Rosas, nos hemos adaptado y mis entrenadores también me están ayudando a llevar estas cargas”.

La pentatleta, quien se quedó a un paso de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de estar presente en Londres 2012 y Río 2016, señaló que el ciclo pasado le dejó mucho aprendizaje.

“Físicamente me siento en mi mejor momento, mentalmente también, siento que este año que pasó fue de muchas experiencias, de mucho aprendizaje y este ciclo está planeado para ser mi ciclo; nosotros le estamos tirando a todo y quiero llegar a París 2024 con la mejor mentalidad, con ganas de arrasar, de ganar una medalla y desde ahorita estoy entrenando para eso. Este es el ciclo de Tamara Vega”, concluyó.