Cerca del cupo limitado

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Los detalles para la carrera que cierra el año en la actividad pedestre van viento en popa luego del arranque de registros que ya acumula un buen número.

Con un alto flujo de corredores acudiendo a los puntos de inscripción, continúa la cuenta regresiva para la VI Carrera San Silvestre “La última y nos vamos”, a celebrarse el viernes 31 de diciembre sobre las principales calles de Tuxtla Gutiérrez.

A menos de una semana de que se pusieran a la venta los boletos de inscripción al magno evento, el comité organizador reportó que alrededor del 60% de los cupos se han agotada, motivo por el cual reiteraron la invitación a la comunidad runner a garantizar su espacio en la celebración de fin de año acudiendo lo antes posible a inscribirse, pues el cupo estará limitado a únicamente 500 participantes.

Para poder participar en la carrera, que tendrá su disparo de salida a las 7:00 de la mañana partiendo desde las instalaciones de Vips Poniente, se habilitaron tres puntos de inscripción en esta capital: Cacao Nativa Poniente (Boulevard Belisario Domínguez 1718 Poniente, en horario: 7:30 am a 10:00 pm; Negrito de mi Corazón (Boulevard San Cristóbal, Plaza Moctezuma 192, Moctezuma) de 9:00 am a 8:00 pm y; Parque Caña Hueca (circuito de 500 metros pista tartán con el Grupo de entrenamiento GORUN), en horario de 5:00 a 8:00 am y de 6:00 a 8:00 pm.

En San Cristóbal de las Casas también se habilitó el punto de venta en el Hotel Gran Barrio (Calle 16 de septiembre 40, Barrio de Mexicanos, en horario: 9:00 am a 7:00 pm.

Se recuerda que el costo de inscripción es de $340.00 pesos y el kit de corredor incluye: playera conmemorativa, número de competidor, abastecimiento de hidratación durante la ruta, servicios médicos, seguridad vial, pulsera de participación (indispensable para poder correr en el evento) y medalla una vez terminada su prueba. Vale la pena reiterar que la entrega de kits se efectuará los días miércoles 29 y jueves 30 de diciembre.