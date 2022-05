“Checo” inicia segundo

Agencias

El mexicano Sergio Checo Pérez logró su mejor calificación en F1 durante el Gran Premio de Imola al quedar en la segunda posición con un tiempo de 1:14.446, solo por detrás de Lewis Hamilton quien logró la pole para el Gran Premio de la Emilia Romagna.

Checo Pérez sorprendió en el segundo día de actividades y se logró ubicar solo por detrás del campeón mundial, quien registró un tiempo de 1:14.411. El tapatío logró avanzar hasta la Q3 luego de lo que vivió en Bahréin, donde fue eliminado en la Q2. No es la primera ocasión que califca segundo, lo hizo en Azerbayán 2016. Sin embargo, aquella ocasión fue sancionado y perdió la primera fila de arranque. Hasta el cierre de edición de esta nota, el RB16B no ha sido sancionado por ninguna causa técnica, así que esta será oficialmente su mejor posición de arranque en F1.

Checo se colocó en el sexto lugar de la primera tanda con 1:15.395. Mientras que Vertappen logró la cuarta posición 1:15.109.

Durante la segunda ronda de clasificación Pérez logró 1:14.716 colocándose en el primer lugar de la clasificación y por delante del joven Lando Norris, quien fue más lento que Checo por apenas 0.002 milésimas.

El tercer lugar de la tarde vivida en Emilia Romagna fue para Max Verstappen –que Checo venciera al joven neerlandés apenas en su segunda carrera en Red Bull, no era algo que muchos hubiesen pronosticado.

El punto negativo de Sergio Pérez para este fin de semana en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari será partir con el compuesto suave, ya que esto le permitiría un menor tiempo en pista durante su primer stint – aunque, por otro lado, es Checo Pérez, un piloto que se ha destacado por su gestión del caucho.

Pero no todo es negativo al salir con la llanta más blanda, ya que con esta Checo podrá dar caza a Hamilton con un buen arranque y la goma más rápida en las primera vueltas. Sin embargo, si Pérez no consigue rebasar a Lewis en el pique de largada, cada vuelta irá siendo más complicada, debido al mayor desgaste del caucho -que además se degrada más rápido si se sigue la estela de otro auto. Interesante inicio de competencia se plantea en Imola, con los dos Red Bull -en diferente estrategia- peleando contra el campeón del mundo. Desde México 2018 que Red Bull no tenía sus dos primeros autos en las tres primeras posiciones de salida.

Pérez buscará subir a podio después de su presentación en dicho circuito en 2020 donde quedó sexto luego de arrancar 11ro con el Racing Point -sería su primero con RB.

La carrera en Italia se realizará a las 8:00 horas tiempo del centro de México.

Checo Pérez se encuentra en la quinta posición en el campeonato mundial de pilotos de la F1 al contabilizar 10 puntos.