“Checo” quiere ganar

Sergio ‘Checo’ Pérez cuenta los días para realizar su debut con Red Bull en la F1. El piloto mexicano reconoce que la oportunidad de brillar en la máxima categoría del automovilismo está más latente que nunca, por lo que ya prepara su presentación en Bahrein.

“Hay mucho que aprender y mucho que experimentar, pero días como este son increíblemente útiles, porque simplemente me ayuda a sentirme cómodo para que en Bahrein, en los test, no tengamos que preocuparnos. Max (Verstappen) es un gran talento y no veo la hora de empezar a trabajar con él en las carreras. Técnicamente es muy fuerte y estoy deseando que el coche esté listo y empezar a luchar para conseguir la mayor cantidad de puntos posible para el equipo. Se necesita mucho tiempo para estar realmente cómodo y espero muchos cambios en las primeras cinco carreras a medida que me vaya acostumbrando”, dijo para F1aldía.

Checo también habló sobre los ajustes realizados en el auto y externó el deseo de volver a correr con aficionados en las tribunas, una vez termine la pandemia por coronavirus COVID-19.

“Debo decir que progresamos mucho durante esos días, cambiamos el asiento, ajustamos los cinturones. Las condiciones no eran muy buenas el día de la filmación pero fue agradable acoplarme al coche, los pedales, los frenos, todas las cosas nuevas por las que estoy pasando. Es muy emocionante. Fue bueno y fue la prioridad antes de ir a Bahrein. Tengo muchas ganas de que los aficionados vuelvan a las pistas y de que la vida normal se reinicie lo antes posible. Tener a todo el mundo en las gradas y recuperar ese ambiente en los Grandes Premios. Eso será muy especial cuando esto pueda suceder”.

Por último Checo Pérez aseguró que su objetivo con Red Bull