Comienza nueva etapa

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El entrenador de la Selección Nacional de Poomsae de la FEMDEES, el chiapaneco Bryan Herrera Chanona, afirmó que la misión que le fue asignada es un compromiso importante, por lo que ya puso manos a la obra con el objetivo de asistir a los mundiales de Serbia y China con los mejores exponentes de esta disciplina del Taekwondo en nuestro país.

“Me siento contento, bastante honrado por que me hayan hecho el nombramiento. Es una responsabilidad enorme, pero me siento listo, me he preparado y desde al año pasado estaba en proceso, pero fue hasta ahora.

“Me informaron y me comencé a preparar, trabajando con niños y una de las metas siempre ha sido estar ahí, aportando lo que he aprendido y me he preparado”, expuso.

Herrera Chanona sentenció que no es lo mismo ser un atleta destacado, a tener la responsabilidad de ayudar a los atletas a mejorar y ser grandes exponentes, detallando que, en su camino como competidor tuvo a dos personajes que fueron fundamentales para adquirir los elementos para formar atletas.

“Una cosa es ser atleta y otra es entrenar, eso lo tuve claro. Yo entrené solo, con ayuda de Mayte Thomas y Fermín Carrasco y de ellos comencé a comprender cómo es entrenar, que no sólo es hacer ejercicio; hay metodología un programa y me he estado preparando desde hace más de un año en esos temas”, expuso.

El trabajo ya está en marcha, aprovechando la tecnología para evitar riesgos por la pandemia, el chiapaneco detalla lo que iniciaron a trabajar, comenzando a definir quienes y en qué modalidad asistirán a los eventos internacionales en puerta.

“Ya comenzamos con entrenamientos vía zoom, por lo de la pandemia teníamos que comenzar de alguna manera. Cuando se pueda lo haremos en el COM o en el CNAR”, explicó.

Sobre las competencias para las que hay que prepararse, el tuxtleco expuso que hay dos en puerta, que el trabajo con los seleccionados ya inició y que pronto habrán de definir al equipo que participará en dichas justas, programadas para este segundo semestre del 2021.

“No podemos esperar, Serbia está a dos meses y China también; ambas competencias son de nivel olímpico en las categorías y es por eso que comenzamos a trabajar, para evaluar a los que están seleccionados, ubicarlos en qué modalidad asisten a competir a los mundiales. Esta semana se va a definir”.

No hay lugar para relajarse y Bryan Chanona reconoce al esfuerzo que realizan los atletas en estos tiempos difíciles, sabedor de la entrega y de la motivación que existe en el grupo con el que trabaja y con el que espera conseguir los primeros resultados importantes en esta nueva faceta, reconociendo que los detalles que aprendió como atleta, servirán para que sus pupilos puedan aprovechar su momento y trascender en cada una de las competiciones a las que asistan de aquí en adelante alrededor del mundo.

“Todos los chavos están entrenando dos sesiones diarias, no es un trabajo sencillo, es un proceso de adaptación para que puedan cumplir y me deja satisfecho el esfuerzo que están realizando, están dejando el corazón y estoy seguro de que así lo harán en las competencias internacionales a las que van a asistir”, finalizó con el optimismo de siempre y la esperanza de triunfar.