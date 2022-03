El piloto alcanzó rendimiento importante durante su participación en la temporada de NASCAR México 2021 entre los mejores

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El 5 de diciembre pasado, en el circuito del Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, las imágenes de sus triunfos, títulos, festejos y maniobras se multiplicarán en su memoria y quedarán grabadas para siempre en el regiomontano Noel León campeón de NASCAR Challenge, que más allá de los resultados demostró que el automovilismo mexicano puede producir grandes pilotos.

Once carreras, 7 victorias, 9 top five y 11 top ten. La estadística pinta a un piloto de elite, al que parece la emoción no lo invade y aunque tiene 16 años, se ve como todo un veterano en la categoría.

Las cualidades del volante regiomontano se manifestaron a lo largo de la temporada 2021 de NASCAR Challenge, no solamente al adjudicarse el campeonato de la categoría, sino que también pasará a la historia por ser el primero en conseguir dos triunfos generales ya que tiene en su haber dos primeros lugares, recordando que su clase y la Peak corren juntas.

“Me siento muy feliz por logrado este año, ganamos muchas carreras, logramos el campeonato, y así sumamos otro más en el año. Le agradezco a Alessandros Racing por haberme dado un carro ganador, por apoyarme todo el año y este título se lo dedico a todos en el equipo a mi familia y a todos los patrocinadores que nos acompañaron este año”, dijo Noel León en el cierre de la temporada.

El futuro de Noel no está definido, pero todo parece indicar que se inclina más a lo internacional, aunque sería muy bueno tenerlo en la Peak durante 2022, donde sin lugar a dudas estaría disputando el máximo galardón de la misma en un año para el recuerdo del piloto.